Rassegna: Serie A, Atalanta-Cremonese vale il primo posto. Formula uno, Leclerc in pole. Volley, questa sera la grande finale

Mixed zone, succede di tutto a Marassi ma alla fine vince il Milan 2-1, agganciando il Napoli che nel pomeriggio aveva battuto lo Spezia 1-0, con goal di Raspadori. A fine gara umori differenti per Pioli e Giampaolo, quest’ultimo espulso per aver insultato Fabbri, direttore di gara. Andiamo a vedere che cosa hanno detto i due tecnici, partendo da Pioli: “Si è creata l’inferiorità numerica per l’ingenuità di Leao, ha complicato una partita non facile ma la squadra ha dimostrato di nuovo un carattere che va oltre le difficoltà. Sa di averci messo in difficoltà, ma ha ringraziato tutti per la vittoria. Era contento per la vittoria, ora deve pensare alla Dinamo”. Giampaolo: “Dopo l’espulsione di Leao l’arbitro ha diretto a senso unico come se dovesse mettere a posto la cosa… Non si deve arbitrare con arroganza ma bisogna saper reggere la pressione. La posta in palio era importante per entrambe le squadre, non soltanto per il Milan. La mia espulsione è stata giusta perché gli ho dato del cogl… ma non si possono gestire cartellini gialli e rossi in quel modo. Ho un grandissimo rispetto per gli arbitri ma la gestione è stata sbagliata”.

LE GARE DI OGGI- Tutto pronto per Atalanta-Cremonese, l’occasione per Gasperini è ancora una volta ottima, dopo la vittoria di Monza. La Cremonese soffre in fondo alla classifica insieme ai brianzoli che però sono ancora a zero punti. Vincendo, l’Atalanta rimarrebbe in testa, superando nuovamente Milan e Napoli, le quali si affronteranno nel prossimo turno. Nella giornata di ieri le parole di Gasperini in conferenza stampa: “Loro sono una squadra dinamica, aggressiva, coraggiosa. Fino a questo momento è stata penalizzata dal calendario difficile e hanno anche avuto sfortuna come a Firenze dove hanno preso il gol alla fine e a Roma dove hanno giocato un’ottima partita. Mi aspetto una squadra che ci crei difficoltà”. Fischio d’inizio ore 12:30, nel pomeriggio invece Sassuolo-Udinese, Bologna-Fiorentina e Lecce Monza alle ore 15. Ore 18: Lazio-Verona. Chiude la domenica la gara di Torino tra Juventus e Salernitana.

Formula uno, Monza attende Charles Leclerc dalla pole position, tre anni dopo quella storica vittoria pre Covid

FERRARI IN POLE- Monza, Ferrari in pole position con Charles Leclerc che, come riporta Sportmediaset, in pista batte di 145 millesimi Max Verstappen e di 268 il proprio compagno di squadra Carlos Sainz. Sergio Perez partirà dalla quarta posizione. Penalizzazioni: in prima fila si schiereranno al via Leclerc e Russell, in seconda le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, in terza Pierre Gasly e Fernando Alonso.

Volley, resta solo la finale con la Polonia agli azzurri protagonisti del mondiale che si concluderà questa sera

IMPRESA QUASI STORICA- Italia che vince e vola in finale dei Mondiali di volley. A Katowice, al termine di un match incredibile, gli azzurri di De Giorgi battono la Slovenia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). Questa sera alle 21.00 l’appuntamento per completare l’impresa: dall’altra parte ci sarà la Polonia padrona di casa per provare a conquistare un trofeo che manca in Italia dal 1998.