Rassegna: Serie A, due giorni di riposo e poi il big match. Boxe, paura ed apprensione per Daniele Scardina

Rassegna stampa di mercoledì 1 marzo, la Juventus di Allegri vince 4-2 il derby della Mole contro il Torino al termine di una bella partita, ricca di gol e di emozioni. Allegri, entusiasta a fine gara per il doppio svantaggio recuperato e ribaltato: “Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra rognosa. Abbiamo subito due gol evitabili, ma la reazione è stata bella e la vittoria è meritata. Dieci punti dal quarto posto sono tanti, noi facciamo un passettino alla volta anche se sul campo abbiamo fatto 50 punti. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti e tenere alta la concentrazione”. Toro, doppia illusione e poi una sconfitta amara, troppo difficile per Juric: “Uno entra e ha delle cose da fare, sui corner devi essere presente. Poi a volte fai bene, altre fai male, ma la presenza è fondamentale e a noi succede spesso che non siamo concentrati. Stasera l’abbiamo pagata. Alcuni momenti dovevamo gestirli meglio, siamo stati dei polli. Sul 3-2 non siamo stati attenti ed è giusto così, non abbiamo rispettato le consegne e abbiamo perso la partita. Io sono contento del possesso, della crescita di questa squadra. Roma, Mourinho sconfitto addirittura per 2-1 dalla Cremonese. Così a Dazn: “La scusa della stanchezza non esiste. Abbiamo giocato giovedì e oggi è martedì. Siamo stati sfortunati dato che con una palla e mezza abbiamo preso due gol. Colpa nostra per mancanza di intensità e voglia di entrare e chiudere subito la partita. Una squadra sembrava aver più voglia dell’altra anche se non è vero. Una giocava la partita della vita e l’altra no. Abbiamo pagato un prezzo troppo alto non meritavamo di perdere. Per la reazione del secondo tempo e la dinamica vista nella ripresa meritavamo il pari. Dopo il gol di Spinazzola pensavamo di vincere ma il rigore ha deciso la partita. Non meritavamo di vincere comunque”.

DUE GIORNI DI RIPOSO- Due giorni di riposo, si fa per dire e poi venerdì la supersfida tra Napoli e Lazio alle 20:45. Un match che anticiperà l’altro big, ovvero quello tra Roma e Juventus in programma domenica sempre alle 20:45. Turno favorevole allo spettacolo il venticinquesimo, tra le altre gare spiccano Fiorentina-Milan e Spezia-Verona, quest’ultima potrebbe anche cambiare le sorti della zona retrocessione.

Sono ore di paura per Daniele Scardina, che si trova all’ospedale Humanitas di Milano dopo aver avuto un malore in allenamento

COSA È ACCADUTO- Probabilmente un colpo alla testa, probabilmente… Come riporta Sportmediaset, King Toretto si stava preparando per il proprio esordio nei pesi mediomassimi, appuntamento fissato per venerdì 24 marzo; le sue condizioni sono apparse subito serie e il pugile è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Al suo arrivo, i medici hanno deciso di operarlo d’urgenza. Le sue condizioni sono stazionarie ma chiaramente gravi.

