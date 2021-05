Rassegna: Serie A, è il momento della verità per Milan, Napoli e Juve. Nuoto, Simona Quadarella nella leggenda. Giro, da oggi si fa dura

Rassegna stampa di sabato 22 maggio, ci siamo, il campionato di calcio volge al termine con l’ultimo atto relativo alle qualificazioni europee per la prossima stagione. Con la Lazio già in Europa League, resta da vedere chi tra Milan, Napoli e Juve farà il paio con la squadra di Inzaghi. In mezzo l’Atalanta, sconfitta e ferita mercoledì proprio dalla Juve nella finale di Coppa Italia ed ora chiamata dalla società a compiere il “miracolo” finanziario, ovvero quel secondo posto che varrebbe 10 milioni di euro in più rispetto al quarto. Oltre le mere finanze c’è il prestigio legato anche ai record che questa squadra intende battere per un club che storicamente ne ha moltissimi. C’è però il ranking Uefa a dire la propria, un’analisi di Gazzetta dello sport uscita questa mattina evidenzia la scalata vertiginosi, grazie al lavoro di Percassi. Zona retrocessione, domani nessun big match, il Toro in settimana ha mandato il Benevento in B grazie al pari con la Lazio per 0-0, un destino crudele per Pippo Inzaghi, condannato proprio dal fratello, dopo che qualche settimana fa aveva battuto la Juventus di Pirlo a Torino, vittoria che mai avrebbe fatto pensare ad un crollo del genere. Calciomercato, ancora Donnarumma ad aprir dibattiti insieme al suo procuratore Raiola. Andiamo a vedere i titoli dei maggiori quotidiani odierni, partendo da Gazzetta dello sport.

GAZZETTA DELLO SPORT- La rosea apre proprio con Donnarumma in prima pagina, l’ultima gara prima della scadenza. Poi la commissione a Raiola il quale prepara al Milan un conto decisamente importante. Il quotidiano di questa mattina spiega nel dettaglio la situazione relativa a tempistiche e finanze sia in prima pagina che internamente a pag. 2: “Ultima con il Milan ma senza rinnovo e Raiola prepara un conto da 20 milioni”. E ancora: “Con l’Atalanta per Donnarumma sarà la gara di chiusura da tesserato rossonero. Vuole restare ma ci sono ostacoli e in più c’è in ballo una maxi commissione per il suo agente. il Milan proporrebbe volentieri un quinquennale al giocatore se non fosse che Raiola accetterebbe solo un biennale, con clausola bassa, per permettergli eventualmente di cambiare strada tra un paio d’anni. Il Milan ha fretta ed intanto ha bloccato Maignan del Lille. Per quanto riguarda le commissioni all’agente, il quotidiano scrive così: “Secondo alcune fonti la parcella del procuratore potrebbe toccare i 20 milioni di euro. Secondo altri potrebbe essere più bassa, ovvero tra i 10 e i 15”. E sempre in prima pagina l’immagine di Cristiano Ronaldo che dorme abbracciato alla Coppa Italia, secondo trofeo stagionale, a poche ore dalla gara con il Bologna: “I bianconeri tra presente e futuro. I sogni di CR7. Ronaldo, la Champions e lo United in agguato. Juve: Zizou addio Real”.

CORRIERE DELLA SERA- Il quotidiano con il Giro d’Italia, in particolare con la bellissima vittoria di ieri di Nizzolo, grande sulla 198 km da Ravenna a Verona: “Giro, fuori i secondi. Nizzolo è primo”. E ancora: “Beffato 11 volte nella corsa rosa, il milanese vince in volata, domando Sagan: «Io non mollo mai». Da oggi si fa dura, aumentano i gran premi della montagna, la tappa odierna prevede 204 da Cittadella al monte Zoncolan. Nuoto, simona Quadarella nella leggenda: “Quadarella sbrana anche i 1500. «Un altro triplete? Mi divertirò». E ancora: “Poi con la Pellegrini porta al bronzo la staffetta 4×200. Panziera seconda nella finale ripetuta”.