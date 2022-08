Rassegna: Serie A, grande attesa per Fiorentina-Napoli. Spalletti esalta Italiano ma vuole il primato in solitaria

Rassegna stampa di domenica 28 agosto, secondo pari consecutivo per la Juventus, questa volta contro la Roma di Mourinho per 1-1, con un goal arrivato su calcio di punizione da parte di Vlahovic, vale a dire che la Juve non segna su azione dalla vittoria al debutto contro il Sassuolo. Andiamo a vedere che cosa hanno detto i due tecnici a fine gara, partendo da Allegri a Dazn: “Il campionato è lungo e partite così rischiamo anche di perderle, siamo quasi capitolati e sarebbe stato dannoso anche a livello psicologico. Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati aggressivi e abbiamo giocato bene tecnicamente. Avevamo un uomo in più a sinistra perché loro difendevano più bassi a destra, ma forse non lo abbiamo sfruttato abbastanza. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, però la Roma è una grande squadra e José è bravo a tenerla sempre dentro la partita”. Mourinho: “All’intervallo ho detto ai miei che mi vergognavo di loro e della squadra. Nel secondo tempo è stato diverso, il problema è capire perché no nel primo tempo. Non è un problema di tattica, ma di atteggiamento. Io nel primo tempo in panchina dicevo a Salvatore (Foti) di pregare per finire il primo tempo sull’1-0. L’ho detto anche ai calciatori”.

LE GARE DI OGGI- Sconfitta per l’Inter in favore della Lazio, pari tra Juve e Roma, vince il Milan mentre il Napoli è atteso dalla Fiorentina alle 20:45 a Firenze. Attenzione poi a Lecce-Empoli per la salvezza, sempre alla stessa ora. Nel pomeriggio invece alle 18:30 Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria. Nella giornata di ieri la conferenza stampa di Spalletti, pronto a prendersi la vetta della classifica come unica squadra a punteggio pieno. Battere la Fiorentina non sarà facile, la squadra viola si è appena qualificata alla fase a gironi di Conference league, quindi l’entusiasmo sarà alle stelle, al netto di una plausibile stanchezza. Andiamo a vedere che cosa ha detto Spalletti.

QUI NAPOLI- “È una gara piena di difficoltà, la Fiorentina fa parte di quel condominio di squadre cui abbiamo parlato spesso… Italiano sa fare il suo lavoro in maniera perfetta, l’anno scorso ci hanno messo in difficoltà in tutte e tre le gare che abbiamo giocato e ne hanno vinte anche un paio. Hanno impatto fisico, ti vengono addosso, per noi sarà fondamentale muovere la palla per creare spazi e andare poi a prenderci vantaggi in quegli spazi. Contro squadre così fisiche di solito è difficile, noi comunque siamo in condizione, come loro che hanno meritatamente fatto risultato in Conference League”.