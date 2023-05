Rassegna: Serie A, nell’ultimo turno ancora qualche verdetto. Ora la finale di Europa League. F1, vince Verstappen

Rassegna stampa di lunedì 29 maggio, calcio, Milan in Champions League ufficialmente, dopo l’Inter anche i rossoneri certificano il traguardo in virtù del meno 10 in classifica della Juventus ma anche della vittoria per 1-0 targata Giroud. La Lazio è ora seconda, il 3-2 alla Cremonese è lo specchio di una stagione di crescita, Roma sconfitta invece 2-1 dalla Fiorentina ed ora tutto sulla finale di Europa League. L’Atalanta sconfitta 3-2 dall’Inter resta in scia Europa, perdendo però la possibilità Champions. 2-2 tra Bologna e Napoli, la Salernitana supera l’Udinese 3-2.

IN CODA- In coda, Spezia e Verona si giocheranno la salvezza all’ultima giornata ma potrebbe non bastare, in caso di pari punti si andrebbe direttamente allo spareggio senza avvalersi degli scontri diretti. I veneti dopo l’1-1 con l’Empoli ed i liguri dopo lo 0-4 con il Toro sono entrambe a 31 punti mentre il Lecce è salvo, grazie al goal realizzato al Monza al minuto 101. Cremonese e Samp già in B, ultima gara per Quagliarella a Marassi.

EUROPA LEAGUE- Europa League, mercoledì alle 21 la finale tra Siviglia e Roma, sale la tensione per un pronostico che in parte propende per gli spagnoli che in bacheca ne hanno 6 e sono il club più vincente della competizione, dall’altra per Mourinho che l’anno scorso ha vinto la Conference ed in coppa ci sa fare. Gli andalusi ci arrivano dopo aver eliminato partendo dagli spareggi Psv, Fenerbache, Manchester United e Juventus. I giallorossi hanno invece avuto la meglio di Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen.

SERIE B- Serie B, Sarà Parma-Cagliari la seconda semifinale dei playoff di Serie B: all’Unipol Domus, i sardi battono 2-1 il Venezia. Protagonista Lapadula con una doppietta tra il 14′ e il 18′, già capocannoniere del torneo. La rete al 52′ di Pierini, invece, non basta a rimettere in corsa i veneti, che finiscono la stagione. L’altra semifinale sarà Sudtirol-Bari, i trentini hanno eliminato la Reggina con un solo goal.

CICLISMO- Cambiamo argomento, ciclismo, Primoz Roglic aveva già conquistato il Giro d’Italia sabato nella penultima tappa, con la rimonta sul Monte Lussari, ma ora può festeggiare: lo sloveno porta a termine l’ultima fatica, fa sua la corsa rosa per andare a ricevere il Trofeo dalle mani del presidente della Repubblica Mattarella. Con la tappa di Roma si conclude il Giro numero 106.

FORMULA UNO- E chiudiamo con la Formula uno, Il GP di Monaco incorona ancora una volta Max Verstappen a Monte Carlo, con l’olandese che trionfa in una gara senza mai storia. L’olandese si aggiudica il settimo appuntamento stagionale della F1, con l’Aston Martin di Alonso e l’Alpine di Ocon che seguono a distanza. Giù dal podio entrambe le Ferrari, con Leclerc e Sainz che chiudono sesto e ottavo.

