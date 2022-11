Rassegna: Serie A, non solo salvezza, pomeriggio caldissimo con Atalanta-Napoli. Umori e sensazioni alla vigilia del match

Rassegna stampa di sabato 5 novembre, l’anticipo del venerdì della tredicesima giornata del campionato di serie A finisce in parità, in Friuli Udinese e Lecce non vanno oltre l’1-1, un punto che penalizza l’Udinese ma che rinfranca il Lecce. Andiamo a vedere che cosa hanno detto i due tecnici a fine gara, partendo da Sottil a Sky Sport: “Una partita divisa in due. Il primo tempo dove, anche se non abbiamo subito nonostante i pali del Lecce, abbiamo difeso bene. Nell’azione del gol avevamo palla noi e non siamo stati precisi nella sponda. Poi dopo un cross dentro, è stato sfortunato Ebosse e poi la palla è rimasta lì e Colombo ha fatto gol. E’ chiaro che il primo tempo siamo stati poco precisi, non molto reattivi però eravamo in partita. Però secondo me la squadra ha dimostrato di avere personalità, coraggio e consapevolezza di quello che vuole fare”. Baroni: “Sbagliamo troppo spesso nella scelta dell’ultimo passaggio, ma sono pecche di gioventù: sono però contento per la prestazione, principalmente per la compattezza, l’equilibrio e il coraggio. Nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni per raddoppiare anche se nel secondo abbiamo subito il ritorno dell’Udinese. La gara di stasera dimostra che questa è la strada giusta, dobbiamo lavorare con questo atteggiamento, dobbiamo andare con le nostre idee e con questo piglio”.

SERIE A- Serie A, dopo Udinese e Lecce, sabato da giornata piena, si comincia alle 15 con Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese, mentre alle 18 la supersfida tra Atalanta e Napoli. Milan-Spezia alle 20:45 chiuderà la giornata del sabato. Andiamo a vedere che cosa ha detto Sottil, tecnico dell’Udinese, alla vigilia del match di questa sera. Andiamo a vedere cosa hanno detto Gasperini e Spalletti alla vigilia del match delle 18.

QUI ATALANTA- “Per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto valore. I meriti di questa squadra sono stati elencati da tutti, noi dovremo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Quest’anno siamo un po’ più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell’andare a prendere l’avversario. Dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare”. Così Gasperini alla vigilia del match.

QUI NAPOLI- “I rischi domani sono tanti, ci vorrà la consapevolezza di essere forti anche se da Anfield noi ne usciamo con questa certezza. Serviranno qualità e forza fisica, loro sono creati in maniera corretta e poi c’è Gasp che è un veterano di quelli terribili”. Queste le parole di Spalletti alla vigilia del match.

