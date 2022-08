Rassegna: Serie A, oggi altre quattro gare. Pioli e Gasperini, rispetto a distanza nelle rispettive conferenze. Moto Gp, in pole Bastianini

Rassegna stampa di domenica 21 agosto, quattro gare nel sabato di campionato della seconda giornata in programma, a spiccare sono il 3-0 dell’Inter sullo Spezia, la vittoria del Sassuolo sul lecce per 1-0 e poi i due pareggi senza reti in Torino-Lazio ed Udinese-Salernitana. Andiamo a vedere che cosa hanno detto Inzaghi e Sarri a fine gara, partendo dal tecnico dell’inter ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione è stata molto buona. Abbiamo fatto una partita seria. Il primo quarto d’ora eravamo contratti, poi abbiamo trovato il vantaggio e potevamo chiudere il primo tempo con più gol. Poi bravi a sfruttare tutte le nostre soluzioni offensive”. Sarri, al termine della gara con il Toro: “La partita era questa, era chiaro che dovevamo reggere l’urto della loro aggressività e che nel secondo tempo sarebbero calati. Peccato che nella seconda frazione abbiamo sbagliato sottoporta, perché la prestazione è stata bella e solida. Oggi il fraseggio era rischioso, loro erano molto aggressivi. Dovevamo giocare di prima, altrimenti era troppo rischioso. Questa era la partita che abbiamo preparato: un primo tempo solido e una seconda frazione in cui approfittare della stanchezza degli avversari”.

LE GARE DI OGGI- L’appuntamento domenicale è per le 18:30, in campo Napoli-Monza ed Empoli-Fiorentina. Alle 20:45 il big match tra Atalanta e Milan, in contemporanea Bologna-Verona. Nella giornata di ieri le rispettive conferenze stampa di vigilia, Pioli ha parlato per ricordare l’importanza e la difficoltà di un match che resta sempre tra i più complicati della stagione: “È un test importante per capire a che punto siamo. Gasperini ha recuperato Zapata che è in grande condizione. È uno scontro diretto, una partita importante da affrontare nel miglior modo possibile. Servirà organizzazione, determinazione, fisicità e tanta qualità che ti fa vincere le partite”.

QUI ATALANTA- Pronta la risposta di Gasperini, come sempre di grande rispetto verso un avversario che da qualche mese è anche campione d’Italia: “Non si sa mai quando è il momento migliore per affrontare i campioni. Il calendario ha proposto subito questa sfida di cartello, sarà una bella occasione per la squadra e la città. Hanno sicuramente meritato lo scudetto l’anno scorso, sarà un’occasione per tutti. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, dimostrandosi un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire. Pioli? Ha un gioco offensivo, fanno tanti gol, ha meritato di vincere il campionato per quanto l’Inter fosse così vicina. È sicuramente l’indiziato principale alla Panchina d’Oro”.

Moto Gp, oggi si corre in Austria, in pole c’è Bastianini per la gioia del suo team

GRAN DUCATI- Enea Bastianini conquista la pole position del GP d’Austria, la tredicesima tappa stagionale del motomondiale. Il pilota italiano del team Gresini chiude la sessione in 1:28.772 precedendo in prima fila la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e quella di Jack Miller. Ducati anche in seconda fila, Martìn precede Quartararo che alla fine commenta così: “Non sono riuscito a fare meglio di così, è un po’ frustrante perché al venerdì siamo vicini e in qualifica peggioriamo”.