Rassegna: Serie A, oggi altre quattro gare. Tra tutte spicca Napoli-Inter. Spalletti alla vigilia chiarisce un aspetto determinante

Rassegna stampa di domenica 21 maggio, il Milan piega una già fragile e retrocessa Sampdoria con un netto 5-1 a San Siro, un successo importante nella corsa alla prossima Champions League. Pioli a fine gara ritrova l’entusiasmo: “È stato bene giocare subito perché dovevamo smaltire la delusione di coppa, abbiamo giocato bene e questo ci dà fiducia per le ultime due partite di campionato. Siamo andati oltre le previsioni in Champions League, ma in campionato siamo stati troppo poco continui. Il nostro limite e non aver vinto molte partite contro squadre più affrontabili. Ora pensiamo alla Juventus. È evidente che il percorso del Milan ci ha regalato tantissime soddisfazioni, più di quanto avremmo pensato. Siamo una squadra giovane e con una società che sta facendo bene a livello economico. Noi però vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa, quest’anno ci siamo riusciti meno ma sono orgoglioso di quanto stiamo facendo. Impareremo più da questa stagione rispetto a quella dello scudetto, se abbiamo commesso degli errori quest’anno ne faremo meno il prossimo. L’obiettivo sarà quello di migliorare la rosa, la squadra ha una base solida e la società è stata brava a portare a termine i rinnovi. Con titolari o riserve non si possono fare discorsi, ci serve un giocatore forte. Io sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo tutti insieme, ci stanno momenti di felicità e di delusioni forti. Vogliamo continuare a crescere e regalare soddisfazioni ai tifosi che sono eccezionali”.

LE GARE DI OGGI- Alle 12:30 Lecce-Spezia, gara ad altissimo coefficiente di incertezza, data la necessità di entrambe di fare punti salvezza. Lecce 32, Spezia 30, con la sconfitta del Verona 3 punti varrebbero oro mentre la Cremonese è praticamente in B ma per ora rimane a meno 6, con la possibilità ti terminare il campionato a 30, al pari di Verona e Spezia. Alle 15 Torino-Fiorentina, gara che per entrambe potrebbe avere un significato europeo. Alle 18 Napoli-Inter, gara fondamentale per i nerazzurri. Alle 20:45 la domenica si chiude con Udinese-Lazio. Lunedì si riprende con Salernitana-Udinese alle 18:30 e con Empoli-Juventus alle 20:45.

QUI NAPOLI- Ali tarpate? Non lo so cosa vuol dire, dovete chiederlo a lui. Non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena, per quel che riguarda ciò che voglio fare io non ci vogliono un paio d’ali ma un paio di stivali. C’è fango? Si può trovare, ma non ho bisogno di ali per volare da nessuna parte. Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. E’ tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera. Senza fare giochini, vi do indicazioni per poter scrivere meno inesattezze, ma è tutto registrato: non c’è stata necessità di fare alcuna trattativa, io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso, non è vero che sono in attesa di altre squadre. Chi scrive questo scrive il falso o gli fa comodo averlo scritto, che brutto, ma è così”. Così Spalletti alla vigilia della sfida con l’Inter.

