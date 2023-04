Rassegna: Serie A, oggi tutte le altre gare. Grande attesa per Lazio-Juve, Allegri alla vigilia parla di secondo posto

Rassegna stampa di sabato 8 aprile, Stefano Pioli commenta il pareggio casalingo contro l’Empoli per 0-0, pari che rallenta la corsa Champions rossonera ma che fa il paio con quello dell’Inter per 1-1 con la Salernitana. Andiamo a vedere che cosa ha detto Pioli fine gara ai microfoni di Sky Sport: “Non è il risultato che volevamo, un po’ di rimpianto ce lo abbiamo per il primo tempo. Abbiamo giocato con grande intensità senza concedere niente. Oggi la palla non voleva entrare, vedo una squadra in salute. Risultato negativo, ma non la prestazione. Le occasioni le abbiamo create, nel primo tempo dovevamo riempire meglio l’area. Quando non arriva la vittoria vuol dire che qualcosa è mancato. Sono dispiaciuto per stasera, ma stiamo tornando ai nostri livelli”. Spalletti sorride ironicamente dopo il doppio pari delle milanesi, in virtù del 2-1 al Lecce: “Ho ritrovato sostanza, ho a che fare con giocatori che sanno come adattarsi alle partite che scorrono. Questo è un campo difficile, loro si esaltano nella qualità alta e sono messi bene in campo. Hanno fatto risultato con tante grandi, qui fare punti non è semplice. Abbiamo avuto qualche acciacco, ma è una vittoria che ci dà fiducia per il prosieguo”. Inter, ancora tanta amarezza per Inzaghi a fine partita con la Salernitana: “Stasera è difficile parlare, chiaramente abbiamo visto tutti che la squadra ha fatto una gara importante. La grande pecca è stata di non aver fatto il secondo gol, paghiamo il fatto che non chiudiamo le partite. Per questo che siamo in difficoltà. Mi viene difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo fatto. C’è grande delusione. Per quanto riguarda l’impegno non posso chiedere di più, stiamo commentando un 1-1 che non ci soddisfa e che deve essere da punto di partenza per le prossime partite”.

LE GARE DI OGGI- Domani non si gioca, la Santa Pasqua libera tutti ma lo si fa oggi, tutte in campo dunque per dare spettacolo ed intensità alla giornata di campionato numero 29. Alle 12:30 Udinese-Monza, nel pomeriggio invece alle ore 15 Fiorentina-Spezia. Alle 16:30 Sampdoria-Cremonese ed Atalanta-Bologna. Alle 18:30 Torino-Roma e Verona-Sassuolo. Alle 20:45 la super sfida tra Lazio e Juventus, i biancocelesti potrebbero consolidare ulteriormente il secondo posto dopo i pareggi di Inter e Milan, Juve che invece potrebbe riaprire completamente il discorso Champions, anche in base ai risultati di Atalanta e Roma. Andiamo a vedere che cosa ha detto Allegri alla vigilia nella conferenza stampa.

QUI JUVE- “Sono successe cose brutte da vedere per il calcio. Allenatori e dirigenti dovrebbero dare il buon esempio, ma la cosa più importante è che la Juventus abbia preso quelli che hanno fatto insulti razzisti nel giro di 24 ore e che il club continua a combattere ogni forma di discriminazione. Sono orgoglioso di questo”. Poi la stoccata sulla classifica: “La Lazio ha 54 punti contro i nostri 59, sarà uno scontro diretto per il secondo posto”. Dunque, La Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare la Lazio di Sarri per proseguire la sua rincorsa all’Europa.

