Rassegna: Serie A, pomeriggio da sfide salvezza in attesa del big match. Per l’Atalanta bisognerà attendere ancora

Rassegna stampa di domenica 27 febbraio, è un fine gara di sorrisi ed incoraggiamenti quello che riguarda la Juventus contro l’empoli, il 3-2 vale tantissimo, dati i risultati deludenti di Milan ed Inter che ora attendono Napoli ed Atalanta. Andiamo a vedere che cosa ha detto Vlahovic a Dazn, protagonista in toscana ed ora pronto alla Coppa Italia contro la sua Fiorentina: “Andiamo partita per partita, poi quello che succederà succederà. Questi tre punti pesano tanto perché veniamo da due pareggi. Era importantissimo vincere oggi, ci siamo riusciti e testa alla prossima partita. Se mi sono preso definitamente la Juventus? No, perché un singolo non può uscire mai senza la squadra. E’ tutto merito della squadra. Se andiamo uniti e compatti possiamo ottenere grandi risultati. Non ero abitato a tutto questo ma con la testa gusta, la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, tutta ls società e tutta la gente mi hanno aiutato tanto. Io li ringrazio tanto e spero che continueremo così”. Allegri: “La quota è 84-85 punti. Noi pensiamo al 4° posto. E’ affare delle tre dell’Ave Maria”.

LE GARE DI OGGI- Ore 12:35, il Toro affronta un Cagliari decisamente in forma, sconfitto una sola volta in campionato nel 2022, il 16 gennaio dalla Roma. Per il resto, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo ma anche tre vittorie e 3 pareggi. Una situazione che tuttavia vede ancora i sardi lottare per uscire dalla terz’ultima posizione, salvezza al momento decisamente alla portata. I granata stanno decisamente meglio, con 33 punti Juric può affrontare la gara a mente sgombra ma vietato abbassare la guardia. Alle ore 15:05 Verona-Venezia, gli scaligeri possono ancora puntare all’Europa, mentre il Venezia deve necessariamente uscire dalla zona caldissima, al momento condivisa con il Cagliari in terz’ultima posizione. Occhi puntati sulla gara delle 18:05, Spezia-Roma è un’altra prova del nove per Mourinho, attaccato ormai al treno della Conference, da giocare e da riconquistare per il prossimo anno.

LA GARA DEL GIORNO- Alle 20:50 il big match di giornata, all’Olimpico andrà in scena Lazio-Napoli, entrambe recentemente eliminate dall’Europa League per mano di Porto e Barcellona. Ora testa al campionato, entrambe per assicurarsi la quarta posizione. Al momento è il Napoli a godere di un piazzamento migliore che in caso di vittoria proietterebbe addirittura Spalletti in prima posizione da condividere con il Milan. L’Inter dovrà poi recuperare la gara con il Bologna. Il turno si concluderà domani sera con la gara tra Atalanta e Sampdoria, i bergamaschi al momento hanno due gare in meno nei confronti della Juventus che nel frattempo ha messo 6 punti tra sé e Gasperini. Doria forte del 2-0 all’Empoli di domenica scorsa, tuttavia non è ancora sufficiente per poter dire di essere ormai tranquilla.