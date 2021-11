Rassegna: Serie A, questa sera quattro partite. Per l’occasione le parole di Max Allegri. Atalanta prontissima, in attesa delle altre

Rassegna stampa di martedì 30 novembre, turno infrasettimanale, si comincia questa sera con Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria alle ore 18:30, alle 20:45 invece Verona-Cagliari e Salernitana-Juventus. Mercoledì ore 18:30 Bologna-Roma ed Inter-Spezia, alle 20:45 Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. Giovedì ore 18:30 Torino-Empoli, chiuderà il turno Lazio-Udinese alle 20:45. Per l’occasione ha parlato mister Allegri che contro i campani spera di ritrovare la vittoria ma senza abbassare la guardia, onde evitare sgradevoli sorprese: “La gara di Salerno è complicata anche per una questione ambientale, perché i tifosi all’Arechi si fanno sentire. Bisogna approcciare la partita meglio di Verona, altrimenti rischiamo di prendere subito degli schiaffi e poi diventa tutto più complicato. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto sinora non basta. Cambiare? Non ho mai inventato niente, ho fatto solo di necessità virtù. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque è una rincorsa, ed è qualcosa che può anche essere divertente. Adesso bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta, non bisogna combatterla”.

SITUAZIONE JUVENTUS- Situazione societaria Juventus, secondo quanto riportato da Sportmediaset, al momento si tratterebbe di dare un senso a flussi di cassa che sembrano senza giustificazione e che, questo il lavoro degli inquirenti, devono trovare corrispondenza nelle fatture emesse. L’accusa rivolta al club, finita come noto al centro dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino, sarebbe quella di fatturazioni per operazioni inesistenti, al fine di migliorarne il bilancio e che secondo Corriere della sera, per i magistrati configurerebbe l’esistenza di “un sistema malato” che, come emerso nei giorni scorsi, non coinvolgerebbe solo la Juventus ma anche il Napoli, in relazione alla compravendita di Osimhen, secondo il Messaggero.

PALLONE D’ORO- Il pallone d’oro 2021 va a Leo Messi per la settima volta. Dubbi? Valore del giocatore indiscutibile ma attenzione, dall’altra parte c’è quello che ha detto il campo negli ultimi due anni, Copa America a parte. E poi c’è il parere, autorevole, niente meno che di Pelè, il quale si è espresso così sui social: “Complimenti @leomessi, per un altro Pallone d’Oro. E’ sicuramente un giusto tributo a un talento senza pari”. E a proposito di social, la risposta quale è stata? Indignazione, già vissuta al mondiale del 2014 quando Messi fu premiato con il Golden Ball come calciatore più forte, nonostante i tanti problemi mostrati durante il torneo, lo zero ai goal nella fase ad eliminazione diretta e la finale persa con la Germania.