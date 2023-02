Rassegna: Serie A, si gioca ancora. La Juventus chiuderà il turno martedì. Atletica, super Jacobs in Polonia ma poco soddisfatto

Rassegna stampa di lunedì 6 febbraio, calcio, Serie A, l’Inter vince il derby di ritorno dopo quello di Supercoppa, confermando il momento migliore rispetto ai rossoneri che ora rischiano di uscire dal gruppo Champions. Inter che con questa vittoria per 1-0 sale a quota 43, meno 13 dal Napoli, forte dello Spezia per 3-0. Dunque Napoli, Inter, poi la Roma che con due reti batte l’Empoli in attesa di Verona-Lazio.

ZONA CHAMPIONS- Lazio, Atalanta e Milan hanno 38 punti, i bergamaschi cadono 1-0 contro il Sassuolo, vittoria neroverde fondamentale in chiave salvezza, ora si attendono Monza-Sampdoria e Salernitana-Juventus. All’ultimo posto per il momento resta la Cremonese sconfitta anche dal Lecce per 2-0, il Bologna supera invece la Fiorentina per 2-1, il Toro con un goal regola l’Udinese mantenendosi in zona Europa.

ATLETICA- Cambiamo argomento, debutto stagionale con successo per Marcell Jacobs. Il campione olimpico sui 100 e nella staffetta 4×100 si è impone nella finale dei 60 metri all’Orlen Cup di Lodz, in Polonia, al World Indoor Tour. Lo sprinter azzurro chiude primo in 6″57. “Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto. Dobbiamo capire la prima parte, in cui sto facendo più fatica rispetto ad altre volte”, ha detto Jacobs nel dopo la gara.

RUGBY- Rugby, Sei Nazioni l’Italia gioca una grande partita, lottando fino in fondo contro la Francia ma allo Stadio Olimpico di Roma finisce 29-24 in favore dei transalpini. L’Italia tornerà in campo sempre nel Sei Nazioni il 12 febbraio, contro l’Inghilterra nella cornice del Twickenham Stadium.

MOTO GP- Moto Gp Tre giorni di test a Sepang, occhi puntati Michele Pirro (Ducati), mentre Aprilia si affida a Lorenzo Savadori, la Honda a Stefan Bradl, per KTM invece un trio guidato da Dani Pedrosa e completato da Mika Kallio e dal recente acquisto Jonas Folger.

BASKET- E chiudiamo con il Basket, Serie A, diciottesimo turno, vincono Milano 65-59 contro Trieste, Tortona 103-91 contro Varese e la Virtus Bologna 84-78 contro Brescia. Classifica: Milano e Virtus 28, Tortona 26.

