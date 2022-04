Rassegna: settimana decisiva per l’Europa, Atalanta e Roma obbligate a vincere. F1, la Ferrari ora attende Imola. Moto Gp, Bastianini top

Rassegna stampa di lunedì 11 aprile, in apertura il calcio, il Milan perde 4 punti in due partite, dopo lo 0-0 con il Bologna arriva anche quello con il Toro, il Napoli sconfitto 3-2 dalla Fiorentina ringrazia, così come l’Inter che ora, recuperando con il Bologna, potrebbe tornare di nuovo in testa. Capitolo Juventus, i bianconeri non riescono proprio ad escludersi dalla corsa scudetto, nonostante Allegri pensi sempre al quarto posto. La situazione attuale: Milan 68, Inter e Napoli 66, Juve 62, in attesa, come detto di Bologna-inter.

QUINTO POSTO- Quinto posto sempre per la Roma, 2-1 alla Salernitana in rimonta, 57 punti e prime domande a Mourinho sul quarto posto, prontamente rispedite al mittente. Vince anche la Lazio 4-1 al Genoa e 55 punti, più 2 sulla bella Fiorentina che battendo anche il Napoli, rimane in competizione per l’Europa. Chi scivola è l’Atalanta, probabilmente la peggiore degli ultimi anni, il 2-1 subito dal Sassuolo mette in crisi i progetti futuri, nonostante l’Europa League ancora da giocare. Per Gasperini 51 punti, una gara da recuperare e seconda sconfitta consecutiva.

CODA- In coda, la Salernitana battuta dalla Roma rimane all’ultimo posto con 16 punti, seppur con due gare da recuperare. Genoa 22 e seconda sconfitta consecutiva dopo tanti pareggi, il 4-1 subito dalla Lazio piace al Venezia, battuto a sua volta 2-1 dall’Udinese. 22 punti anche per i veneti. Il Cagliari rimane quart’ultimo, nonostante la quinta sconfitta consecutiva, come detto, arrivata per mano della Juventus. Sardi a 25 punti, in attesa di Bologna-Sampdoria. 0-0 tra Empoli e Spezia, decisamente entrambe più tranquille a 34 e 33 punti.

COPPE EUROPEE- In settimana le coppe europee con le gare di ritorno, martedì alle ore 21 Real Madrid-Chelsea e Bayern Monaco-Villarreal. Mercoledì sempre alla stessa ora, Atletico Madrid-Manchester City e Liverpool-Benfica. Europa League, grande attesa per l’Atalanta che giovedì alle 18:45 in casa dovrà battere il Lipsia, dopo l’1-1 dell’andata in Germania. Sempre giovedì la Conference con la Roma, obbligata a ribaltare il 2-1 subito in Norvegia dal Bodo Glimt.

FORMULA 1– Cambiamo argomento, Formula 1, Charles Leclerc domina il Gran Premio d’Australia mettendo a segno la seconda vittoria stagionale davanti a Sergio Perez ed a George Russell. La terza tappa della stagione è dominata dal monegasco e decisa dal ritiro di Max Verstappen al giro numero 39, per un problema alla power unit della sua Red Bull. Per Leclerc anche il punto-bonus del giro più veloce in gara. Quarto posto al per Lewis Hamilton davanti alle McLaren di Norris e Ricciardo. Rovescio della medaglia invece per Sainz, unico neo di giornata con il ritiro al secondo giro. Classifica attuale: Leclerc al comando con 71 punti, poi Russel 37 e Sainz 33. Prossimo appuntamento, Imola.

MOTO GP- Enea Bastianini conquista la vittoria del GP delle Americhe, quarta tappa stagionale del motomondiale. Il pilota del team Gresini, col successo ad Austin balza al primo posto della classifica piloti, precedendo in gara la Suzuki di Alex Rins e la Ducati di Jack Miller. Quinto posto per Francesco Bagnaia alle spalle di Mir e davanti a Marc Marquez, con lo spagnolo protagonista di una grande rimonta dopo una partenza difficile.

BASKET- E chiudiamo con il basket, Serie A, la Virtus Bologna vince bene il confronto diretto contro l’Olimpia Milano, 83-65 il risultato finale per una classifica che vede ora la Virtus a 42 punti, più quattro sull’Olimpia.