Rassegna: Stasera tocca alla Roma, poi al via i sedicesimi di Coppa Italia. Sci, trionfa la Brignone. Basket, l’Olimpia Milano non ha più limiti

Rassegna stampa di lunedì 13 dicembre, in apertura il calcio, l’Inter guadagna la testa della classifica grazie al 4-0 al Cagliari, una gara senza storia, vinta con tutta la forza possibile, sfruttando al meglio il pari del Milan per 1-1 con l’Udinese e la sconfitta casalinga del Napoli per 1-0 contro l’Empoli. L’Atalanta invece vince 2-1 a Verona per una classifica che dopo 17 giornate vede l’Inter in testa con 40 punti, Milan secondo a 39, Atalanta 37 e Napoli 36.

FIORENTINA QUINTA- Quinto posto per la Fiorentina, il 4-0 alla Salernitana e la doppietta di Vlahovic fanno sognare la viola che con 30 punti si porta a meno 6 dal quarto posto, a più due sulla Juventus, salita a 28 ma fermata sull’1-1 dal Venezia, a conferma del presentimento di incertezza mostrato da Allegri alla vigilia.

JUVE FRENATA- Juventus seguita dall’Empoli a metà classifica, i toscani grazie alla vittoria di Napoli si presentano in zona Europa con 26 punti, scavalcata la Lazio sconfitta dal Sassuolo per 2-1 che nel frattempo sale a 23 punti, in attesa della Roma contro lo Spezia. Il Bologna perde terreno, 2-1 subito dal Toro e seconda sconfitta consecutiva, la Sampdoria vince il derby con il Genoa 3-1, dunque la situazione in coda rimane identica, Salernitana ultima con 8 punti, Cagliari e Genoa 10 punti.

COPPA ITALIA- In settima torna la Coppa Italia, sedicesimi di finale ad eliminazione diretta, si parte martedì con Venezia-Ternana alle ore 15, alle 18 Udinese-Crotone, alle 21 Genoa-Salernitana. Mercoledì altre 3 gare, alle 15 Verona-Empoli, ore 18 Cagliari-Cittadella, mentre alle 21 Fiorentina-Benevento. Giovedì Spezia-Lecce alle 18 e Sampdoria-Torino alle 21. Chi vince accede direttamente alla fase successiva.

FORMULA 1- Cambiano argomento, Formula 1, Max Verstappen vince ad Abu Dhabi e conquista il primo titolo mondiale in carriera. L’olandese, capace di fare la differenza in questa stagione, è incontenibile al traguardo: “È incredibile, ci ho provato tutta la gara- ha detto il neo campione- e all’ultimo giro ci sono riuscito. Ringrazio il mio team che lo merita tantissimo. Serviva un miracolo, ci voleva anche un po’ di fortuna per me”. I complimenti a fine gara da parte di Hamilton nonostante qualche rimostranza da parte della Mercedes. “Max merita il titolo-ha detto l’ex campione- Io non ho mai mollato”.

SCI- Lo sci, Nel secondo super G di Saint Moritz trionfa Federica Brignone: 57.81 il tempo della valdostana, su una pista accorciata di 400m per via delle avverse condizioni climatiche, in particolare del forte vento. Una grande giornata per le azzurre: subito dietro di lei, Elena Curtoni con 11 centesimi di ritardo. Mikaela Shiffrin completa il podio, Robinson e Siebenhofer precedono Sofia Goggia, sesta. Dopo Flury, ecco Bassino e Marsaglia.

BASKET- E chiudiamo con il basket, un’altra vittoria per l’Olimpia Milano e sono 11 su 11, battuto anche Brescia 76-62, i punti in classifica sono ora 22.