Rassegna: Tocca a Gasperini e Mourinho, fiducia e attenzione alla vigilia. Champions, Inghilterra e Spagna avanti tutta

Rassegna stampa di giovedì 17 marzo, Juve eliminata dalla Champions nel peggiore dei modi, 0-3 dopo una partita giocata alla pari che mai avrebbe lasciato presagire un risultato del genere. Agli spagnoli vanno due rigori ed un goal che Allegri attribuisce ad un episodio. Il tecnico, ai microfoni di Prime, prova a salvare il salvabile, guardando a ciò che di positivo ha fatto la squadra per 75 minuti: “Per 75 minuti la squadra ha fatto bene e nel secondo tempo il Villarreal si è messo solo ad aspettare, poi l’hanno sbloccata con un episodio. Accettiamo questa sconfitta, brutta, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Fallimento? Se si guarda la realtà si può parlare… Se a uno piace sognare o ha disonestà intellettuale lascio parlare gli altri. Faccio i complimenti a Unai Emery che ha fatto una delle sue partite. Dobbiamo accettare che a volte l’episodio ti va contro. Non voglio fare polemiche. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo, ma il Villarreal ha pensato solo a difendersi. Abbiamo avuto le nostre occasioni anche se loro puntavano al supplementare. Siamo stati ingenui nell’episodio del rigore, poi abbiamo perso le distanze in campo e non siamo riusciti a riprendere la sfida”. Emery: “Abbiamo un club partecipe, giocatori che studiano e calciatori di livello che sanno far questo tipo di partite. Quando ci sono giocatori che ti danno questa credibilità, per sfidare la Juventus, è importante”.

EUROPA LEAGUE- Nell’altra gara degli ottavi di finale Champions, il Chelsea supera il Lille per 2-1 ed accede ai quarti di finale insieme a Manchester City e Liverpool, eliminato invece lo United. Anche la Spagna ne porta tre: Real Madrid, Villarreal ed Atletico Madrid. Bayern Monaco e Benfica completano il quadro, con i sorteggi in programma venerdì dalle 12. Ora l’Europa League, questa sera si decide chi accederà ai quarti, passando dunque dall’urna dei sorteggi. Atalanta pronta ad affrontare il Bayer Leverkusen, squadra contro la quale potrà anche permettersi uno 0-0 oppure una sconfitta con un goal di scarto, risultato, quest’ultimo, che porterebbe ai tempi supplementari, in virtù del 3-2 della gara di andata, in favore degli orobici. Conference, Roma in vantaggio contro il Vitesse, Mourinho non vuole distrazioni e non vorrebbe sprecare l’1-0 dell’andata.

GASP E MOU- Così Gasperini alla conferenza stampa di vigilia: “È stata una gara molto bella, ma siamo passati da un potenziale risultato migliore ad avere incassato il 3-2. Questa è l’Europa, è la dimostrazione di come le squadre siano tutte pericolose. Ora noi dobbiamo dimenticare l’andata, pur sapendo di avere un piccolo vantaggio dovuto al risultato. Vincere il trofeo? Questo è un ottavo di finale, siamo molto distanti dal potere pensare di vincere l’Europa League. Dobbiamo prima cercare di superare questo turno, tutt’altro che facile. Poi strada facendo, se sarà possibile, arriveremo anche a pensarlo”. Mourinho: “A me interessa solo la partita con il Vitesse. Non penso alla sfida contro la Lazio, non c’è derby che tenga, perché se vinciamo o pareggiamo domani siamo nei quarti, se perdiamo siamo fuori dalla Conference League, perciò questa è l’unica partita che mi interessa”.