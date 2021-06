Roland Garros 2021: avanzano Berrettini, Cecchinato, Seppi e Paolini. Out Caruso e Travaglia

Aspettative confermate per Matteo Berrettini al suo esordio stagionale al Roland Garros. Il tennista italiano, testa di serie numero 9 del prestigioso Slam parigino, ha archiviato in 4 set la pratica Taro Daniel. Dopo aver vinto in scioltezza i primi due parziali con il risultato di 6-0, 6-4, la situazione si è complicata nel terzo set perso dall’azzurro per 6-4. Il tennista romano è stato però bravo a ritrovare la rotta giusta nel set successivo vinto con lo stesso punteggio. Ora ai 32esimi se la vedrà contro l’argentino Federico Coria numero 94 Atp.

Anche Marco Cecchinato conquista il secondo turno del Roland Garros 2021. Il tennista palermitano, dopo un esordio altalenante, riesce a rimontare il giapponese Yasutaka Uchiyama 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Al prossimo turno lo attenderà l’australiano Alex De Minaur, che ha travolto 6-2, 6-4, 7-6 l’altro azzurro Stefano Travaglia.

Nel primo set Cecchinato arranca, forse no riesce a prendere le misure del giapponese che approfitta di un passaggio a vuoto del palermitano e si prende il primo break della partita, valido per il 3-1. Il nervosismo fa il resto e il suo avversario chiude facilmente i conti nel nono gioco. Nel secondo parziale il palermitano sembra tornato in campo con un altro spirito e infatti si prende il break con un fantastico rovescio. Ancora efficace il numero 83 al mondo nel terzo set e in quello finale, Cecchinato ottiene il controbreak nel terzo game. Peccato per l’eliminazione di Stefano Travaglia. In caso di vittoria ci sarebbe stato infatti un derby tutto azzurro.

Accede al secondo turno anche Andreas Seppi: il bolzanino ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, dopo oltre due mesi di stop per l’oramai consueta infiltrazione all’anca. Contro i pronostici, il n.21 del ranking e 20 del seeding, è stato battuto in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6 (8), 4-6, 6-4 dopo 3 ore e 36 minuti di gioco.

Niente luce in fondo al tunnel per Salvatore Caruso. Il siciliano, che non vince una partita da quasi due mesi, è stato eliminato dal torneo francese dall’australiano James Duckworth, in quattro set, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 6-2 dopo tre ore e mezza di gioco.

Nel tabellone femminile avanza Jasmine Paolini. La tennista toscana è riuscita ad avere la meglio sulla svizzera Stefanie Vögele per 7-5, 6-1. Prossima avversaria della Paolini è la greca Maria Sakkari, numero 18 del ranking.