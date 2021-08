Sale in 5 regioni l’occupazione delle intensive, 5.498 i nuovi casi. 70% di europei vaccinati

Per quanto riguarda l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 5.498 nuovi casi a fronte di 307.643 tamponi effettuati. Altri 75 i decessi (contro i 53 di ieri). In terapia intensiva sono ricoverati 544 pazienti (-4) mentre i guariti sono 8.885. Il tasso di positività si attesta all’1,78%.

Sale in 5 Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia) il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid, toccando il 13% nelle due isole, sopra la soglia d’allerta del 10%. Per quanto riguarda l’occupazione di posti letto in reparto, Calabria e Sicilia, con il 17% e il 23%, sono oltre la soglia d’allerta del 15%. Il tasso dei malati Covid nei reparti ordinari risulta in aumento anche in Abruzzo e Campania.

E intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che è stato raggiunto il target del 70% degli adulti europei vaccinati contro il Covid-19. “E’ un risultato collettivo dell’Ue e dei suoi Stati membri che dimostra ciò che è possibile quando collaboriamo in modo solidale e coordinato”, ha detto la Von der Leyer sottolineando che gli sforzi per aumentare ancora le vaccinazioni in tutta l’Unione proseguiranno senza sosta.