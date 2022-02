Scuola e Covid, i dati del Miur: nell’ultima settimana 81% alunni in presenza

Secondo i dati, diffusi dal Miur, l’81,2% degli studenti italiani ha frequentato la scuola in presenza nell’ultima settimana. È quanto si legge nel monitoraggio fornito dal ministero dell’Istruzione, riferito al periodo 24-29 gennaio. Le classi in quarantena sono state il 17,2% del totale; l’82,8% degli istituti è invece rimasto aperto. I maggiori disagi si sono verificati nella scuola dell’infanzia, dove il 23,5% degli alunni è risultato positivo o in quarantena.

Tra le regioni con il maggior numero di alunni in aula ci sono quelle del Sud: la Calabria in testa con il 92,5%, a seguire la Sicilia con l’88,7%, bene anche la Campania e la Basilicata. Gli alunni regolarmente in aula sono stati in totale 4.676.728 mentre il 14,6% avrebbe svolto lezione in didattica digitale integrata. Le classi in Dad e le sezioni in quarantena sono state invece 50.579.

A livello nazionale, nel monitoraggio sull’andamento epidemiologico nelle scuole, il campione di riferimento considerato dal ministero dell’Istruzione è pari al 78% delle istituzioni scolastiche statali, ossia 6.360 scuole su 8.157 istituti in totale.