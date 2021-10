Tragedia a Milano: precipita un aereo ultraleggero, 8 morti

Tragedia alla periferia sud est di Milano con un aereo ultraleggero precipitato su una palazzina disabitata di San Donato Milanese. Sono tutte morte le otto persone che erano a bordo del piccolo velivolo. Le vittime sono: il pilota, il copilota e sei passeggeri, tra cui cinque adulti e un bambino. Sembra che tutti siano deceduti nello schianto. L’aereo partito dall’aeroporto di Linate era diretto a Olbia. Come detto il palazzo su cui si è schiantato il velivolo era disabitato perchè erano in corso lavori di ristrutturazione.

Dopo le 13 di domenica 3 ottobre è arrivato l’allarme ad Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi con ambulanze, vigili del fuoco e polizia. All’interno dell’edificio colpito dall’aereo fortunatamente non c’erano persone. Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, ha spiegato: “L’impatto è stato devastante”. In corso di accertamento le cause della tragedia.

Le testimonianze. Alcuni testimoni, abitanti della zona, che hanno visto il Piper precipitare hanno detto: “L’aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato”. Altri ancora hanno dichiarato: “Ho sentito un aeroplano che stava per cadere, con le eliche che si fermavano, poi ho sentito le finestre tremare e, come nei film, sono andato alla finestra e ho visto una colonna di fumo alzarsi”.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta sull’incidente e ha disposto l’invio di un investigatore sul posto. L’Ansv rende noto: “Il velivolo PC-12 marche di identificazione YR-PDV, era decollato da Linate alle 13:04 con destinazione Olbia. L’aereo ha colpito un edificio stabile e si è incendiato”. Coincidenza macabra: l’aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di Linate perchè ci fu anche un residente di San Donato tra le 118 vittime dell’incidente aereo avvenuto 20 anni fa.