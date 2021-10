Verso le amministrative: la Commissione antimafia inserisce Mimmo Lucano nella lista degli “impresentabili”

La Commissione parlamentare antimafia, in vista delle imminenti elezioni amministrative, ha aggiornato la lista dei cosiddetti “impresentabili”, in base alla legge Severino e al Codice di autoregolamentazione. Nell’elenco sono stati inseriti altri 10 candidati: nove sono in corsa per le elezioni comunali e uno per le Regionali. Quest’ultimo è l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, condannato in primo grado a 13 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La lista è stata resa nota dal presidente della stessa Commissione Nicola Morra. Alle elezioni regionali in Calabria, infatti, è Lucano a rientrare nella fattispecie prevista dalla legge Severino. Candidato per la lista “Un’altra Calabria”, che sostiene Luigi de Magistris, l’ex sindaco di Riace se eletto risulterebbe sospeso di diritto per aver riportato una condanna in primo grado per i delitti di peculato e abuso d’ufficio.

La corsa al Campidoglio e le decisioni della Commissione parlamentare antimafia. A Roma gli “impresentabili” sono: Marcello De Vito e Maria Capozza di Forza Italia, Viorica Mariuta e Antonio Ruggiero del Movimento Idea Sociale.