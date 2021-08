Via libera del Cts al Green Pass valido fino a 12 mesi. Il 68,9% della popolazione è vaccinata

La Sicilia passa in zona gialla da lunedì 30 agosto: ha infatti superato le soglie per i ricoveri e le intensive e resta la Regione col maggior numero giornaliero di nuovi casi. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza sottolineando: “E’ la conferma che il virus non è ancora sconfitto”. Scende intanto, seppur di poco, l’indice di trasmissibilità del coronavirus in Italia. Secondo il monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana a 1,01.

di vaccino Abrignani spiega: “. Intanto però finiamo di immunizzare entro ottobre l’80% dei vaccinabili poi si penserà alla terza a fine anno o all’inizio del prossimo”. Sulle modalità di somministrazione, l”immunologo ha aggiunto che si seguirà più o meno la stessa tempistica: “I sanitari dovrebbero essere i primi e uso il condizionale. Assieme ai fragili, ai pazienti persone con deficit del sistema immunitario o in chemioterapia. Poi si passerà agli over 60 che in Italia sono 18 milioni”.