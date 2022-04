Violenza sugli alunni, alla sbarra tre insegnanti tra Lombardia e Lazio

Un luogo dove educare che diventa un luogo di violenza. Oggi tre insegnanti sono balzate agli onori della cronaca per maltrattamenti sugli allievi, in un caso alunni di una scuola materna.

A Brescia un’assistente scolastica è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’alunna disabile che seguiva. A incastrare la donna sono state le telecamere installate nell’aula dai militari dopo la denuncia dei genitori della bambina, allarmati dai segni di violenza fisica sul corpo della piccola e dall’evidente cambio di umore. Colta in flagranza di reato, la donna è stata rinchiusa nel carcere di Verziano, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Tribunale di Frosinone ha condannato a due mesi di reclusione due maestre che, nel 2014 e nel 2015, avevano maltrattato i bambini, allievi di una scuola materna di Ferentino. Per loro, l’accusa è di abuso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti di una ventina di bambini che all’epoca dei fatti avevano tra i due e i 4 anni. Le due sono accusate, tra l’altro, di avere strattonato e trascinato i bimbi afferrandoli per un braccio e di avere vietato di recarsi in bagno o urlando frasi come “ti ammazzo”.