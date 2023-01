Grave incidente nella notte a Roma, morti 5 giovani. Asaps: “Manca una cultura della sicurezza”

Questa notte verso le 2.30 a Roma in un gravissimo incidente stradale hanno perso la vita cinque giovani. È accaduto nei pressi di Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell’auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Secondo le prime notizie, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, avevano età comprese tra i 22 e i 17 anni.

che ha visto, solo nelle ultime 72 ore, 9 automobilisti deceduti, un motociclista, quattro i pedoni, due i ciclisti e un conducente di autocarro. L’Osservatorio Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale ha registrato, di questi sei avevano meno di 35 anni. Bisogna inoltre considerare chee questo ha favorito la riduzione del numero complessivo delle vittime mortali che rimangono comunque sempre tante.

La vittima più anziana, fa sapere l’Asaps, aveva 85 anni mentre quella più giovane è una ragazza di 13 anni: 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, così come nel Lazio ed in Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania.