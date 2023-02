Italiano disperso dopo il terremoto in Turchia: l’imprenditore Angelo Zen

La moglie chiede il massimo riserbo e fa sapere che non rilascerà ulteriori dichiarazioni. Intanto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia esprime grande apprensione: “Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell’informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse”.

Angelo Zen è originario di Saronno in provincia di Varese, ha vissuto a Romano d’Ezzelino (Vicenza) prima di trasferirsi qualche anno fa a Martellago in provincia di Venezia assieme alla moglie. Il ministro degli Esterie siamo in contatto costante con la famiglia. Le notizie sono tutte molto imprecise, non sappiamo dove fosse al momento della scossa