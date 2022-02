Pechino 2022, Moioli e Visentin sono argento nello snowboard cross

Riscatto Moioli, conferma Visitin. Si potrebbe riassumere così l’argento conquistato dai due azzurri nello snowboard cross, l’undicesima medaglia della spedizione, il quinto argento che va a rimpinguare il medagliere che già conta due ori e quattro bronzi. Michela Moioli e Omar Visintin sono arrivati dietro gli statunitensi Baumgartner e Jacobellis, oro, mentre il bronzo è andato ai canadesi Grondin e Odine.

Ovviamente soddisfatta Michela Moioli dopo la delusione nella prova individuale: “Sono felice di aver preso la mia rivincita, ma guardo già al futuro. Dedico la medaglia alla mia famiglia, che mi è stata vicina, ma anche a tutta la squadra, compresi Lorenzo e Caterina, che si meritavano la medaglia”.

Per Omar Visintin è il secondo alloro di Pechino 2022: “Non ci si abitua facilmente alle medaglie olimpiche. Ci avrei messo una firma per l’argento e il bronzo. E’ stato bellissimo vincerla con Michela, che era in formissima, lo abbiamo fatto da squadra. Per noi lo snowboardcross è lo sport più bello del mondo e speriamo di avvicinare qualche altro giovane”.