Rassegna: Serie A, oggi altre tre gare. Inzaghi pensa alla Champions, Juric chiede ai suoi l’ottavo posto

Rassegna stampa di sabato 3 giugno, la Fiorentina chiude al meglio il proprio campionato con un 3-1 al Sassuolo che non vale l’Europa ma che certifica l’ottimo lavoro svolto da Vincenzo Italiano, il quale al termine della gara, ai microfoni di Dazn, si è detto orgoglioso dei suoi, proiettandosi alla finale di Conference League di Praga contro il West Ham: “Sono tanto soddisfatto perché i ragazzi hanno portato in campo le parole che gli ho detto. Vogliamo portare a Praga l’entusiasmo dei tifosi, concludiamo con una vittoria e con un girone di ritorno straordinario. Ora concentriamoci per l’ultimo chilometro, sarà difficile. La crescita è stata non abbandonare nessuna competizione, perché se inizi a far male ti trascini poco entusiasmo e poca fiducia. Non abbandoniamo nulla, ci siamo riusciti e abbiamo reso in tutte le competizioni portando tutto il gruppo nel cammino. Siamo felicissimi, perché abbiamo ruotato tutti e tutti sono inseriti in questo cammino. Aver perso la Coppa Italia e ripartire subito non è facile, ci vorrà concentrazione e applicazione. I ragazzi hanno risposto alla grande oggi, possiamo sognare e mettere la ciliegina sulla torta. Loro sono forti, hanno giocatori di livello e allenatore forte. Sarà una montagna da scalare”.

LE GARE DI OGGI- Giornata tranquilla quella del sabato numero 38, vale a dire l’ultimo della stagione. Dopo la vittoria della Fiorentina, anch’essa senza risvolti determinanti, oggi tre gare da guardare senza particolari batticuori. Alle 18:30 Torino-Inter, i granata non possono ambire all’Europa, i nerazzurri invece hanno già raggiunto quella più importante ma attenzione: in ballo c’è l’ottavo posto che significherebbe qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia per il prossimo anno, posizione alla quale ambisce Juric. Alle 21 Cremonese-Salernitana, anche in questo caso retrocessione per la prima e salvezza per la seconda già acquisite. Empoli-Lazio sempre alle 21 chiuderà la giornata di passerelle. E a proposito di Juric, nella giornata di ieri le parole del tecnico del Toro nella consueta conferenza stampa di vigilia.

QUI TORO- “Dobbiamo giocare felici e liberi, non devono esserci pressioni: vogliamo centrare l’ottavo posto, sarebbe un traguardo inaspettato ma anche un giusto premio. La maggior insidia domani? In Italia le cose sono cambiate. Lottano tutti, anche chi non ha obiettivi punta a vincere e inguaia chi deve lottare per qualcosa. L’Inter farà lo stesso, ma noi non dobbiamo pensare agli avversari. Dobbiamo pensare a noi e giocare come fatto ultimamente”.

