Amministrative: il Centrodestra vince quasi ovunque. Meloni: “Premiato il buongoverno”. Schlein: “Sconfitta netta”

Centrodestra pigliatutto. Nei ballottaggi per le comunali la coalizione di governo torna a vincere in Toscana, strappa Ancona – dove vince il candidato di centrodestra Daniele Silvetti con il 51,7% in una città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Bene anche in Sicilia, alle urne per il primo turno, dove vince a Catania, va al ballottaggio a Siracusa, mentre a Ragusa vince un civico. Il Pd conquista solo Vicenza dove Giacomo Possamai batte il candidato sostenuto da FI, FdI e Lega e tiene Trapani. Alla fine, tenendo conto dei risultati di quindici giorni fa e del voto siciliano, la maggioranza batte il centrosinistra 10 a 4, storia a parte il caso di Terni, Stefano Bandecchi, sostenuto da una serie di liste civiche seppur conservatore.

Anche per questa tornata si è registrata una bassa affluenza: alla chiusura dei seggi alle 15 il dato definitivo del Viminale è di una partecipazione al 49,64 per cento contro il 58,39% del primo turno.

“Un ottimo effetto Schlein”, ha scritto ironizzando su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini commentando i risultati delle amministrative. La premier Giorgia Meloni ha esultato sui social: “Il centrodestra vince e conferma radicamento e forza. È un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e fare ancora meglio. Faccio i miei auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti Troverete il governo sempre al vostro fianco”. Elly Schlein ha convocato invece la segreteria dem. All’uscita dalla sede del Nazareno, dopo due ore, ha poi ammesso la “sconfitta netta”: “Il vento delle destre è ancora forte”, ha detto. E ha mandato un messaggio a tutto il centrosinistra: “Da soli non si vince, costruire l’alternativa non spetta solo al Pd”.

Incassata la vittoria elettorale alle amministrative, la premier Giorgia Meloni spinge ora sulle riforme. Già oggi incontrerà le parti sociali, sindacati e imprese, per esaminare le ricette per contrastare l’inflazione ma anche per parlare di riforma delle pensioni. In settimana è poi previsto un giro di riunioni sulle riforme istituzionali, sulla giustizia e sul fisco.

