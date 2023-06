Bilaterale Meloni – Scholz: “Serve nuovo Patto di stabilità”. Migranti: “Maggiore attenzione ai Paesi più esposti”

Sulla questione migranti: “Stiamo lavorando per cercare delle soluzioni e trovare un punto di accordo: sono convinta – ha aggiunto la presidente del Consiglio – che arrivare a una soluzione sia prioritario ma penso anche che sia importante dare attenzione alle rivendicazioni dei paesi che sono maggiormente sotto pressione. Speriamo ci si possa trovare a metà strada per difendere gli interessi di tutte le nazioni”.

Il cancelliere Olaf Scholz ha rivolto un pensiero alle vittime dell’alluvione che si è abbattuta sull’Emilia Romagna: “La mia solidarietà va a tutte le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, soprattutto ai familiari delle vittime. Due anni fa la Germania ha fatto un’esperienza similmente dolorosa quando piogge violente hanno creato nella valle dell’Ahr morti e feriti. La Germania può ben capire come si sentono gli interessati in questa situazione. Noi sappiamo quanto tempo ci vorrà per superare i danni e ricostruire la regione. La Germania in questo difficile momento è strettamente vicina all’Italia”.

la competitività europea ha bisogno di essere sostenuta da una visione e regole adeguate, è importante che ci siano regole fiscali flessibili. Sul patto di stabilità e crescita siamo d’accordo che, vanno cercate nuove regole a sostegno della crescita.per difendere gli interessi di tutte le nazioni” ha sottolineato la premier.