Champions League: Napoli a Francoforte per stupire. Domani Inter – Porto

Non smettere di stupire. E’ con questo obiettivo che il Napoli, dominatore in Serie A, si riaffaccia sul palcoscenico europeo. Questa sera, a Francoforte, contro l’Eintracht, gli uomini di Luciano Spalletti tenteranno di imporre il proprio gioco anche in Champions League. Una sfida impegnativa quella che attende gli azzurri: per ipotecare il passaggio ai quarti di finale dovranno superare la squadra detentrice dell’ultima Europa League, al momento sesta in Bundesliga ma a soli 5 punti di distacco dalla vetta.

“Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno”, ha detto Spalletti alla vigilia dell’andata degli ottavi, predicando prudenza, pur consapevole della forza della sua squadra, prontissima per superare anche questo ostacolo nella doppia sfida europea. Pronti a dare spettacolo Osimhen – recuperato dopo il leggero affaticamento – e Kvaratskhelia. Due calciatori che, per il tecnico dei partenopei, “Hanno l’estro, la fantasia e la qualità per mandare segnali al calcio mondiale”. Rispetto al match di campionato dovrebbero rientrare Mario Rui sulla sinistra e Zielinski a centrocampo. Tra i padroni di casa invece non partirà titolare il capitano Rode. Fischio d’inizio ore 21.

Alla stessa ora, all’Anfield il Liverpool di Klopp riceve la visita del Real Madrid di Ancelotti, sfida remake della finale di Champions League vinta dai Blancos (1-0, gol di Vinicius) allo Stade de France a Parigi il 28 maggio scorso.

Domani toccherà invece all’Inter. A San Siro arriva il Porto. Alla vigilia degli ottavi di finale Simone Inzaghi parla in conferenza stampa. Con lui Francesco Acerbi. “Conosciamo l’importanza che ha questo ottavo di finale – dice l’allenatore nerazzurro -, abbiamo già affrontato partite di questo tipo come contro il Liverpool, il Barcellona o il Bayern Monaco. Ci saranno momenti in cui usare la testa“. Di fronte, un suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio: “Vedrò volentieri Conceiçao, sta facendo grandissime cose, gioca un calcio fisico e tecnico. Il suo Porto è fortissimo”.

La rincorsa alla Champions League del Manchester City di Guardiola passa invece dalla Germania e dall’ RB Lipsia. In campo, domani, alle 21.

