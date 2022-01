Covid, Gimbe: casi in calo del 3,7%. Agenas: terapie intensive al 17%

Si flette dopo 13 settimane consecutive di aumento la curva dei nuovi casi di Covid: – 3,7% rispetto alla settimana precedente. A riferirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Nella settimana 19-25 gennaio si segnala però anche un crollo del 30,9% dei vaccinati con prima dose. E calano i tamponi (-4,5%) mentre aumentano i decessi dell’11,2%. In 51 province l’incidenza è di oltre duemila casi su centomila abitanti.

Le persone senza nemmeno una dose di vaccino sono ancora 7,8 milioni: 2,58 milioni nella fascia 5-11 anni e 724mila della fascia 12-19, che – secondo Cartabellotta – “influenzano la sicurezza delle scuole”. Nonostante l’introduzione dell’obbligo vaccinale, i nuovi immunizzati over 50 scendono a 96.957, il 25,6% in meno rispetto alla settimana precedente. In tutto sono due milioni gli ultracinquantenni senza neanche una dose di vaccino. La Fondazione Gimbe parla di “vero tallone d’Achille che alimenta i ricoveri in area medica e in terapia intensiva”.

Secondo gli ultimi dati Agenas cala al 17% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Italia e, a livello giornaliero, scende in 9 Regioni: Basilicata (6%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lombardia (14%), Provincia autonoma di Bolzano(14%), Piemonte (22%), Puglia(12%), Sicilia (18%), Toscana (21%), Val d’Aosta (18%). La percentuale invece cresce in Abruzzo (23%), Molise (8%), Provincia autonoma di Trento (27%), Sardegna (16%). Mentre è stabile in Calabria (17%), Campania (13%), Emilia Romagna (17%), Lazio (22%), Liguria (18%), Marche (23%), Umbria (8%), Veneto (17%).