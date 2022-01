Paxlovid, via libera dell’Ema. Ecdc: mai così tanti territori in rosso scuro

Cala al 17% la percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid in Italia e, a livello giornaliero, scende in 9 regioni: Basilicata, FVG, Lombardia, PA Bolzano, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Val d’Aosta. Chi ha la terza dose potrebbe beneficiare di una certificazione verde con una durata estesa. Intanto da febbraio per l’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall’Ue basterà il Green Pass.

Le persone senza nemmeno una dose di vaccino sono comunque ancora 7,8 milioni: 2,58 milioni nella fascia 5-11 anni e 724 mila della fascia 12-19, che – secondo Cartabellotta – “influenzano la sicurezza delle scuole”. Nonostante l’introduzione dell’obbligo vaccinale, i nuovi immunizzati over 50 scendono a 96.957, il 25,6% in meno rispetto alla settimana precedente. In tutto sono due milioni gli ultracinquantenni senza neanche una dose di vaccino. La Fondazione Gimbe parla di “vero tallone d’Achille che alimenta i ricoveri in area medica e in terapia intensiva”.