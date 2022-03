Dati Agenas: terapie intensive in forte calo. In Cina torna il lockdown per 24 milioni di persone

Terapie intensive in calo rispetto ad un anno fa. Il dato, che riguarda i pazienti Covid-19, è riferito alla data del 13 marzo: posti letto occupati al 5%, mentre 265 giorni fa era del 33% con il trend in crescita. E’ quanto ha rilevato l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Inoltre, è ferma al 13% l’occupazione dei posti letto in area non critica, mentre un anno fa era quasi il triplo, il 37%: è diminuita in quattro regioni, Marche,Pa di Bolzano (10%), Sardegna, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano, mentre è cresciuta in Abruzzo, Molise e Provincia Autonoma di Trento.

Nel monitoraggio dell’Agenas, l’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti con Covid-19 cala in Emilia Romagna, cresce in Campania, nella Provincia Autonoma di Bolzano ed in Sardegna, mentre è stabile nel resto delle regioni.

In Francia, intanto, nonostante la risalita dei contagi da oggi si dice addio alla mascherine all’aperto. Non solo, visto la non obbligatorietà del Super Green Pass, e si potrà quindi entrare senza costrizioni nelle scuole, nei cinema, nei teatri, nei ristoranti, nei negozi e nei supermercati. Restano gli appelli alla prudenza, soprattutto per i più fragili e le fasce di età più avanzata.

Preoccupa la situazione della Cina. L’aumento dei casi Covid ha convinto le autorità a mettere in lockdown la provincia di Jilin, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 900 nuovi casi. 24 milioni di persone sono ora costrette a casa e si vanno a sommare alle 17 milioni già raggiunte dal provvedimento nella provincia di Shenzen.