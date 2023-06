Rassegna: Conference, giornata di vigilia. La Fiorentina sogna ma anche Inzaghi per l’Inter. Serie A, spareggio con polemica

Rassegna stampa di martedì 6 giugno, Conference League, giornata di vigilia, domani toccherà alla viola di Vincenzo Italiano provare a portare in trionfo il tricolore dopo la delusione di Mourinho ai calci di rigore contro il Siviglia nella finale di Europa League. Gli inglesi hanno concluso il campionato di Premier attuale con 40 punti, a 6 sole lunghezze dalla retrocessione che quest’anno toccherà a Leicester, Leeds e Southampton. Fiorentina-West Ham United appuntamento dunque alle 21.

In vista della finale di Champions League di sabato sera a Istanbul, spicca ad oggi la conferenza stampa di Simone Inzaghi della giornata di ieri

UN LUNGO VIAGGIO- “È stato un viaggio lungo, iniziato con i sorteggi estivi che non sono stati fortunati. Insieme allo staff e alla squadra ne avevamo parlato subito, avevamo detto che potevamo fare un bel percorso. Ora siamo in finale, è stato un grandissimo viaggio partito dallo scorso anno. Dzeko o Lukaku? Non ho deciso lì, non ho deciso a metà campo, non ho deciso in difesa: in questo momento, come negli ultimi due mesi, ho la possibilità di scegliere. È la miglior cosa che un allenatore possa avere”.

LA SERIE A- E intanto è finito il campionato di Serie A 2022/23, Napoli campione d’Italia con 90 punti, Sampdoria sconfitta 2-0 e retrocessione ormai certa da alcune settimane. Al secondo posto la Lazio, il 2-0 all’Empoli vale a Sarri la seconda posizione davanti all’Inter, Inzaghi chiude con l’1-0 sul Toro ed ora testa totalmente alla finale di sabato 10 giugno. Ultimo piazzamento Champions per il Milan, 3-1 al Verona, gli scaligeri ringraziano la Roma che con il rigore di Dybala ed il conseguente 2-1 allo Spezia portano le due squadre allo spareggio salvezza, a seguito del pari merito in classifica con 31 punti.

EUROPA E SPAREGGIO- Roma che andrà in Europa League così come l’Atalanta, 5-2 al Monza ma alle spalle dei bergamaschi in classifica. Gasperini quinto, Mourinho sesto, Allegri settimo e piazzato per la Conference League, il suo difficilissimo campionato termina con l’1-0 all’Udinese. Come detto, Spezia e Verona allo spareggio salvezza, la gara è in programma domenica prossima e per ora si ipotizza di farla giocare allo stadio Friuli di Udine, l’altra retrocessa è la Cremonese 2-0 alla Salernitana e l’orgoglio della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, viola che ora attende il West Ham mercoledì in finale Conference, intanto è 3-1 al Sassuolo. Lecce-Bologna 2-3.

Autore