Rassegna: Coppa Italia, al via la seconda settimana di ottavi. Supercoppa italiana, attesi oggi Pioli ed Inzaghi. Tennis, la Giorgi risponde

Mixed zone, il finale di Empoli-Sampdoria 1-0 fa infuriare tutti nel club blucerchiato. La decisione di Santoro, il quale ha annullato la rete del pari di Colley, non è andata giù ai liguri e nel post partita a parlare è stato il presidente Marco Lanna ai microfoni di Sky: “Stasera non verrà nessuno della squadra, altrimenti rischiamo squalifiche pesanti. Abbiamo subito l’ennesimo torto arbitrale, siamo sempre stati zitti però adesso vogliamo capire. Se vogliono mandarci in Serie B agiremo di conseguenza, è l’ennesimo episodio contro. Domenica scorsa con il Napoli uguale. Noi non abbiamo tirato neanche un rigore quest’anno, vogliamo capire cosa vogliono fare con noi. Gabbiadini è caduto subendo una spinta, mi sembra che la decisione sia stata completamente rovesciata. Se subisco fallo, cado e tocco la palla con la mano non credo che sia fallo. Se vogliono metterci ancora più in difficoltà ce lo dicano, stasera siamo tutti molto arrabbiati. Obiettivamente sono tanti gli episodi contrari subiti e mi sembra giusto denunciarli. Non voglio pensare a un disegno contro di noi, ma gli episodi cominciano a essere tanti e siamo stanchi di questa situazione. Ai ragazzi non posso dire niente, in questo 2023 abbiamo giocato gare di livello anche contro il Napoli. Sono contento della squadra e del lavoro del mister che non può essere vanificato da decisioni discutibili. Non credo sia solo il nostro punto di vista”.

COPPA ITALIA- Coppa Italia, si prosegue con gli ottavi di finale, dopo le vittorie di Inter, Toro, Fiorentina e Roma, oggi alle 15 toccherà all’Atalanta contro lo Spezia, Napoli invece contro la Cremonese, alle ore 21. Giovedì alle 18 Lazio-Bologna, alle 21 Juventus-Monza.

SUPERCOPPA ITALIANA- Coppa Italia che come detto si disputerà nei giorni di martedì e giovedì, in mezzo, ovvero mercoledì, la Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter da giocarsi alle ore 20 a Riad. Le due squadre arrivano all’appuntamento grazie ai successi 2022, ovvero alla vittoria dello scudetto dei rossoneri e della conquista della Coppa Italia per i nerazzurri. Grande equilibrio in campo, data anche una classifica alla pari in Serie A. E a tal proposito, nella giornata di oggi le conferenze stampa di Pioli ed Inzaghi, entrambi di fronte al primo vero obiettivo stagionale.

Tennis, una questione spinosa per Camila Giorgi agli Australian Open

COLPO SU COLPO- “Ho appena fatto tutte le mie vaccinazioni in luoghi diversi, quindi non ho alcun problema anche perché altrimenti non sarei potuta venire qui a giocare. Quindi, con questo, sono molto calma”. Queste le parole della tennista azzurra Camila Giorgi, la quale risponde in conferenza stampa a una domanda sulla vicenda che l’ha vista protagonista per una presunta falsa documentazione relativa al vaccino anti Covid. Come riportato da Sportmediaset, la Giorgi avrebbe negato le accuse di aver ottenuto un falso certificato di vaccino per consentirle di viaggiare.

Autore