Rassegna: Serie A, domani quattro gare dove conterà solo vincere. Fiorentina arrabbiata con il Milan, il direttore generale ammette

Rassegna stampa di venerdì 29 aprile, Mourinho sereno alla fine della partita, contro il Leicester finisce 1-1, ora la gara di ritorno senza particolari patemi d’animo o goal da recuperare. Certo, bisognerà vincere ma questo è nella natura delle cose. Il tecnico portoghese a fine gara ha anche scherzato con Rodgers, suo amico fin dai tempi del Leicester. Le parole di Mourinho a Sky: “La finale sarà a Roma, non a Tirana. Sarà bellissimo. Ho la fama di essere poco umile, ma qualche mese fa avremmo perso questa partita. Il pareggio è accettabile. Non abbiamo fatto benissimo con la palla tra i piedi, perdendone molte volte il possesso. Finché avevamo energia abbiamo pressato alto, poi ci siamo abbassati troppo. Detto questo tutti i tifosi avrebbero firmato per giocarsi l’accesso alla finale in casa all’Olimpico, ma io non sorrido. Però devo pensare anche al Bologna e restare concentrati perché voglio avere la certezza di qualificarmi alla prossima Europa League con il campionato, senza aspettare la Conference”.

SERIE A- E dopo l’Europa, a tratti spettacolare di questa settimana, si torna sui campi della Serie A con altre gare che promettono altrettanto spettacolo, i pareggi non “contano” più, nel senso che ora necessita solo vincere per non perdere niente delle ultime quattro possibilità rimaste. Domani quattro partite a partire dalle 15, di scena Cagliari-Verona e Napoli-Sassuolo. Grande attenzione sul Cagliari in chiave salvezza, in caso di vittoria metterebbe ulteriormente in apprensione la Sampdoria che alle 18 avrà il derby con il Genoa, anch’esso a pieno regime dopo la vittoria proprio contro il Cagliari della settimana scorsa. Come detto, d’ora in avanti conta solo vincere, alle 20:45 Spezia-Lazio, i liguri relativamente tranquilli, la Lazio dovrà lottare ancora a lungo per assicurarsi un posto in Europa.

LE ALTRE GARE- La domenica vedrà poi di fronte la Juventus ed il Venezia alle 12:30 mentre alle 15 il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro, intanto monta la polemica dalla parte viola, per la questione biglietti ai tifosi della fiorentina. Joe Barone, direttore generale viola, ha accusato il club rossonero di non aver fornito i biglietti ai tifosi fiorentini per la trasferta di San Siro: “Mercoledì sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima”. Domenica alle 18 Udinese-Inter, probabilmente la gara più difficile per l’Inter in questo momento. Alle 20:45 Roma-Bologna. Il turno si concluderà lunedì con Atalanta-Salernitana.