Rassegna: Serie A, oggi tocca ad Inter e Milan. Per i rossoneri sfida Champions contro Gasperini. Le sensazioni dei due tecnici

Rassegna stampa di domenica 26 febbraio, il Napoli di Spalletti non si ferma, in casa dell’Empoli arriva l’ottava vittoria di fila in Serie A, la quinta in trasferta consecutiva senza subire gol ed un più diciottto in attesa dell’Inter. Andiamo a vedere che cosa ha detto il tecnico del Napoli dopo il 2-0 all’Empoli: “La squadra ha fatto una grande partita nel secondo tempo dopo l’espulsione, di quelle toste per portare a casa un risultato che può diventare fondamentale. Abbiamo dato una dimostrazione di forza imperiosa. Viene esaltata la sua qualità nel palleggio, ma non si fa mai saltare e va addosso a tutti. Ha un fisico che riesce a tener botta contro tutti. Avere giocatori come Elmas che entrano con intensità, corsa, disponibilità e voglia è più facile. Come è entrato oggi ci ha permesso di non soffrire l’inferiorità numerica. Il rischio di Empoli era di essere sotto il loro livello di lotta, una squadra che dà tutto fino all’ultimo. Abbiamo dato la stessa qualità di sempre, ma unendoci grande intensità e sacrificio, costringendo l’Empoli ad arrendersi. Contro il Napoli tutti danno la vita, sono iper stimolati per fermarci, ma il fatto che non ci riescano è perché la squadra ha capito benissimo cosa deve fare. Negli spogliatoi all’intervallo è rientrando dicendo di ricordarsi della rimonta subita l’anno scorso. Messaggi da leader e da grandissimo giocatore nella ricerca del risultato di squadra. In campo dà sempre tutto con grande disponibilità”.

OGGI LE ALTRE- Empoli-Napoli, Spalletti va a più diciotto sull’Inter che invece giocherà domenica contro il Bologna alle 12:30. Per tornare a sabato, alle 20:45 la sfida salvezza tra Lecce e Sassuolo è terminata 0-1. Domenica dunque, alle 15 Salernitana-Monza, alle 18 invece Udinese-Spezia. Alle 20:45 Milan-Atalanta. Lunedì altre due gare, alle 18:30 Verona-Fiorentina e alle 20:45 Lazio-Sampdoria. Martedì si chiude con le ultime due, alle 18:30 Cremonese-Roma, mentre alle 20:45 il derby della Mole, ovvero Juventus-Torino. Intanto, nella giornata di oggi ha parlato Stefano Pioli per il Milan, nella consueta conferenza stampa di vigilia.

QUI MILAN- “Sicuramente l’Atalanta è una grande squadra per organizzazione di gioco, tecnica e fisicità. Anche noi abbiamo qualità e credo che, come sempre da quando sono qua, sarà una partita aperta con due squadre che vorranno segnare un gol in più. Ibra sta sempre meglio, Calabria e Bennacer non saranno convocati ma tornano mercoledì. Florenzi torna tra i convocati a Firenze. Gioca Maignan”. Così Pioli alla vigilia della gara con i bergamaschi.

Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Gasperini per l’Atlanta

QUI ATALANTA- “Giocare contro i campioni d’Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare. Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell’equilibrio del campionato. Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo cercare di non dare spazio a giocatori veloci come Hernandez e Leao, ci sono tante componenti da sviluppare al meglio, ma anche noi possiamo avere delle qualità che possono dargli fastidio”. Gasperini alla vigilia del match.

