Scende l’incidenza dei casi Covid in Italia, 8 regioni ad alto rischio

Cala l’incidenza dei casi Covid in Italia. Rispetto a due settimane fa, l’ultimo monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute evidenzia 448 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 14-20 ottobre. Si mantiene stabile l’indice di trasmissibilità Rt, che nel periodo 28 settembre-11 ottobre risulta pari a 1,27 rispetto all’1,3 del periodo precedente.

Sale il tasso di occupazione in aree mediche. A livello nazionale arriva all’11%, mentre il 13 ottobre era fermo al 10. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2,4%. Inoltre, tre Regioni sono classificate a rischio alto, per loro molteplici allerte di resilienza, mentre 16 sono a rischio moderato e due a rischio basso. Dieci regioni hanno almeno un’allerta di resilienza, tre hanno l’allerta per più casi.

Rimane stabile, rispetto alla settimana precedente, anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti, così come è stabile come la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi e quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening.

Questa settimana salgono ad 8 le regioni che hanno un’occupazione dei reparti ordinari sopra la soglia di allerta fissata al 15% da parte di pazienti Covid. La regione con i valori più alti è la Valle d’Aosta, mentre le altre sono Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

