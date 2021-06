Sparatoria ad Ardea: folle spara e uccide un anziano e due bambini, prima di togliersi la vita

Sembra assumere sempre più i contorni della follia la tragica sparatoria che ad Ardea alle porte di Roma, ha causato la morte di un anziano, l’84enne Salvatore Ranieri e di due fratellini di 5 ed 10 anni che stavano giocando davanti casa. Il padre di David e Daniel Fusinato, i dei due bambini uccisi in strada, è ai domiciliari nello stesso comprensorio, secondo il sindaco della cittadina, Mario Savarese. “A me per un po’ di droga mi tengono ai domiciliari e questo con la pistola nessuno lo controllava, guardate cosa ha fatto” avrebbe urlato l’uomo mentre soccorreva i figli.

Secondo quanto riferito da un testimone, una quarta persona di passaggio al momento della sparatoria sarebbe riuscita a sfuggire ai colpi: “c’era un altro uomo che ci ha raccontato che quel pazzo ha sparato anche a lui, uscito da casa con la carriola per buttare la spazzatura, ma senza colpirlo. I carabinieri lo stavano sentendo”, ha dichiarato Francesco Rizzo, 31 anni, che da 5 anni abita nel comprensorio.

Dopo aver esploso i colpi di pistola il 35enne Andrea Pignani, si è barricato in una villetta del comprensorio per diverse ore, fino al blitz dei carabinieri.

Non era la prima volta che l’uomo sparava. ”Era arrivato qui da pochi mesi e da subito aveva creato problemi” ha detto all’Adnkronos il presidente del Consorzio di via di Colle Romito ad Ardea, Romano Catini. “Alcune volte era già capitato che l’uomo uscisse di casa e sparasse in aria. Avevamo segnalato la cosa”.

Nicola Zingaretti: “oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità”. “L’uccisione dell’anziano e dei due bambini ad Ardea – ha scritto il presidente in una nota – rappresenta una tragedia che lascia sgomenti con lo strazio nel cuore. Rivolgo le condoglianze mie e della Regione Lazio alle famiglie delle vittime e la totale vicinanza alla comunità di Ardea e del consorzio provate dalla drammaticità degli avvenimenti”.

Cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi via Twitter: ”Immenso dolore per la tragica morte di due bambini e un anziano ad Ardea. Roma Capitale si stringe intorno alle famiglie e a tutta la comunità ardeatina. Vi siamo vicini in questo terribile momento di lutto”.