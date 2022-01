Torino scatenato: poker granata alla Fiorentina

Toro scatenato allo stadio Olimpico Grande Torino. Inizia infatti con un 4-0 alla Fiorentina il 2022 del Torino di Juric. Nel match valido per la 21° giornata di Serie A, i granata strapazzano la Viola in una partita senza storia. Padroni di casa in vantaggio già al 19′ con un colpo di testa di Singo.

Il colpo del k.o. Prima dell’intervallo si scatena Brekalo che firma una doppietta tra il 23′ e il 31′, sfruttando anche un brutto errore in disimpegno di Callejon. Nella ripresa è Sanabria a calare il poker dribblando anche il portiere dei gigliati Terracciano.

Tutto questo nonostante i numerosi casi di Covid, 19 giorni di stop e soltanto sette allenamenti. Il Torino ha dominato la partita sotto tutti i punti di vista: tatticamente, tecnicamente e fisicamente. E la Fiorentina di Vincenzo Italiano? Non pervenuta.

Viola imprecisa e svagata. La squadra ospite è stata travolta fin dall’inizio del match dalla pressione dei granata, capitolando sul colpo di testa di Singo imbeccato sul secondo palo dal cross di Vojvoda. Dopo questo episodio ci si attendeva una reazione da parte della Fiorentina, e invece niente.

I big della compagine toscana sono parsi impalpabili. Nessuna traccia di Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli e Gonzalez. E così il palcoscenico se lo è preso Brekalo salendo alla ribalta con una doppietta. In casa Fiorentina da segnalare solo l’esordio dell’ex Lille Jonathan Ikoné: 23enne centrocampista francese arrivato a Firenze in questa sessione invernale di calciomercato.