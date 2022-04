Gli Uffizi di Firenze sbaragliano tutte le altre bellezze italiane: primi per visitatori

Gli Uffizi di Firenze sbaragliano tutte le altre bellezze italiane. La Galleria Toscana secondo una classifica stilata dal Giornale dell’arte è luogo di cultura che ha fatto registrare il maggior numero di turisti. Nel museo statale fiorentino, l’affluenza è stata di 1.721.637 di visitatori, contro 1.633.436 del Colosseo, 1.037.766 di Pompei e 1.612.539 dei Musei Vaticani. La graduatoria è stata redatta sulla base dei dati relativi a musei ed esposizioni in Italia e nel mondo nel 2021.

Inoltre secondo la classifica di Art News Paper e Giornale dell’Arte, nel 2021 “le Gallerie degli Uffizi sono al quinto posto come numero di visitatori tra tutti i musei del mondo, prima del National Art di Washington e dell’Ermitage di San Pietroburgo”.

Soddisfatto del risultato, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Per noi un fatto positivo senza precedenti ancora di più se si considera che in Italia i musei sono stati sostanzialmente chiusi per 4 mesi da novembre ad aprile 2021”.

Questa la top five dei musei più visitati al modo: al primo posto il parigino Louvre, a seguire il Museo Russo di S.Pietroburgo, il Multimedia Art di Mosca, il Metropolitan Museum of Art alisa “The Met” a New York e appunto la Galleria degli Uffizi di Firenze.