Rassegna: Calciomercato, Morata pronto a partire ma ad una condizione. Serie A, designati gli arbitri. Conte, le sue parole su Lukaku

Rassegna stampa di martedì 4 gennaio, il calciomercato in primo piano con la Juventus, protagonista insieme a Morata sulla via della partenza. Probabile uscita che ora coinvolge anche l’Inter. Come riporta questa mattina Sportmediaset, il giocatore potrebbe la Juve entro la fine del mese, dunque non a giorni, come vorrebbero da Barcellona. Motivo? Il via libera sarà concesso solo dopo aver trovato un sostituto e comunque non prima di aver giocato la Supercoppa italiana contro l’Inter in programma il 12 gennaio a San Siro, sfida preceduta dai big match di questa settimana con Napoli e Roma. Sostituto ok ma andiamo a vedere quale nome potrebbe essere più congeniale al gioco di Allegri. L’obbiettivo numero uno potrebbe essere Icardi, finito ai margini del progetto Psg. A Parigi tutti d’accordo ma solo con cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto, mentre a Torino sono propensi a non andare oltre il prestito secco, magari prolungato a 18 mesi.

A PROPOSITO DI INTER- E a proposito di inter, in Inghilterra si gioca e tra poco, Conte e Lukaku si ritroveranno faccia a faccia, si perché con Tuchel è pace fatta e anche l’ex tecnico nerazzurro vorrebbe vedere il belga in campo, come dichiarato da lui stesso: “È un giocatore di un’altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea. Per me è più bello giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori a disposizione e anche per chi guarda è meglio che i campioni siano in campo”.

SERIE A- Serie A, pronti a ripartire con la speranza che il Covid non renda tutto più complicato di quanto non lo sia ora. La Salernitana trema con 11 positivi, per ora tutto confermato, si scenderà in campo giovedì 6 gennaio a partire dalle ore 12:30 con Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari. Alle 14:30 toccherà invece a Spezia-Verona e Lazio-Empoli. Due gare alle 16:30, Sassuolo-Genoa e Atalanta-Torino. Alle 18:30 Milan-Roma e Salernitana-Venezia. Alle 20:45 le ultime due gare, Juventus-Napoli e Fiorentina-Udinese.

ARBITRI VENTESIMO TURNO- Intanto l’AIA rende note le designazioni arbitrali: i big match Juventus-Napoli e Milan-Roma saranno arbitrati rispettivamente da Sozza (Irrati al VAR) e Chiffi (Aureliano al VAR). Bologna-Inter, uno dei due anticipi dell’ora di pranzo, affidata ad Ayroldi con Doveri al VAR.