Rassegna: Coppa Italia, il quadro degli ottavi è completo. Serie A, le parole di Allegri per Juve-Empoli di questa sera

Rassegna stampa di venerdì 21 ottobre, il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia è ormai completo, si aggiungono anche Sampdoria, Cremonese e Bologna. Tornano a casa invece Ascoli battuto ai calci di rigore dalla Sampdoria, il Modena fermato 4-2 dalla Cremonese ed il Cagliari, 1-0 dal Bologna. Andiamo a vedere che cosa hanno detto i tecnici di Sampdoria e Cremonese a fine gara, partendo da Stankovic per i blucerchiati: “Con tanta sofferenza ma chi non sa soffrire non sa gioire. Partita dove siamo entrati molto bene, dove avevamo tutto sotto controllo fino al gol dell’1-1. Dopo ho visto che c’era molto più nervosismo che contro la Roma. I ragazzi volevano vincere perché volevano una scossa. Siamo andati sotto e non hanno mollato. Questa è la loro vittoria, sono stati bravi. C’era chi non ha giocato tanto e si vedeva che mancavano i 90′ ma così si fa il gruppo. Abbiamo sofferto insieme e abbiamo vinto insieme”. Alvini:«Avevamo la partita in mano, ma quando provi delle situazioni dando fiducia a tutti come è giusto che sia e ho fatto, quando vinci 2-0 e hai la partita in mano te la complichi con due ingenuità. Di positivo c’è il passaggio del turno, giocheremo col Napoli e non va sottovalutato. Poi la partita ce la siamo complicata, ma per quello che abbiamo costruito penso che il passaggio del turno sia meritato».

OTTAVI DI FINALE- Dopo le gare di questa settimana, il quadro degli ottavi di finale in programma a gennaio si presenta così: Inter-Parma; Atalanta-Spezia; Juventus-Monza; Roma-Genoa e Milan-Torino. Lazio-Bologna, Napoli e Fiorentina- Sampdoria.

Serie A, turno numero undici, questa sera la Juventus di scena a Torino contro l’Empoli

OCCASIONE ALLEGRI- L’Empoli non è un avversario facile, lo sa bene Allegri che non vuole fallire l’occasione della seconda vittoria consecutiva, dopo aver battuto il Toro, sabato scorso. La classifica ha bisogno di punti per entrambe, soltanto il fattore campo potrebbe far propendere dalla parte bianconera. Appuntamento questa sera alle 20:45. E a tal proposito le parole di Allegri, nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Per la prima volta non sto facendo previsioni, però penso che dopo 10 partite vedo che ci sono squadre in fondo alla classifica che hanno fatto pochi punti, il che significa che altre più avanti ne hanno fatti molti. Per noi la settimana decisiva in negativo è stata quella da Salerno a Monza”.

SABATO MILAN-MONZA- Sabato c’è Milan-Monza alle 18:00, per l’occasione ha parlato Galliani, ora al Monza, ai microfoni di Dazn: “Il Monza è la squadra del mio cuore e della mia città, la squadra che tifo da quando avevo cinque anni. Questo è il sogno della mia vita: che sia in Serie D, C, B o A non toglie nulla alla mia passione. La vittoria della Serie C mi ha dato la stessa gioia della vittoria della Serie B. La Serie A, certo, è qualcosa di incredibile, ma la mia passione prescinde dal campionato di appartenenza. Quando vedo che Milan, Monza, Napoli sono nella stessa lista delle squadre del campionato, ancora non ci credo. È il sogno di tutta una vita che si è realizzato”.

Autore