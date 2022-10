Rassegna: Coppa Italia, oggi altre tre gare per definire il quadro ottavi. Serie A, vigilia per Juve ed Empoli. Milan-Monza, parla Galliani

Mixed zone, Coppa Italia, il Monza elimina l’Udinese e vola agli ottavi di finale in programma a gennaio. Un 3-2 decisamente a sorpresa se pensiamo alla classifica dei friulani, in zona scudetto dopo dieci giornate. Il Monza tuttavia è rinato grazie a Palladino, autore di tre vittorie consecutive dal suo insediamento al posto di stroppa, oltre a questa qualificazione che i due tecnici commentano così. Andiamo a vedere che cosa ha detto Sottil, ai microfoni di Mediaset: “Ci tenevamo molto a passare il turno, siamo dispiaciuti per aver perso davanti al nostro pubblico e per essere usciti dalla Coppa Italia. E’ un risultato che va comunque accettato anche perché la squadra dal punto di vista dell’impegno e della determinazione la squadra ha fatto bene”. Palladino: “Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati al 100%, sono stati a disposizione e oggi mi hanno fatto emozionare. Si meritavano questa soddisfazione, hanno dato tutto contro una squadra molto forte. Alcuni di loro in questo periodo non li ho utilizzati tanto, ma gli dicevo che la loro occasione sarebbe arrivata. Oggi è arrivata e questa risposta per me è una grande soddisfazione”.

LE GARE DI OGGI- Dopo le gare di martedì e mercoledì, il quadro degli ottavi di finale in programma a gennaio si presenta così: Inter-Parma; Atalanta-Spezia; Juventus-Monza; Roma-Genoa e Milan-Torino. Nella giornata di oggi si scoprirà l’avversaria della Lazio ovvero la vincente tra Bologna e Cagliari, l’avversaria del Napoli ovvero la vincente tra Cremonese e Modena e l’avversaria della Fiorentina, ovvero la vincente tra Sampdoria ed Ascoli.

Serie A, vigilia del turno numero undici, domani sera la Juventus di scena a Torino contro l’Empoli

OCCASIONE ALLEGRI- L’Empoli non è un avversario facile, lo sa bene Allegri che non vuole fallire l’occasione della seconda vittoria consecutiva, dopo aver battuto il Toro, sabato scorso. La classifica ha bisogno di punti per entrambe, soltanto il fattore campo potrebbe far propendere dalla parte bianconera. Appuntamento alle 20:45.

SABATO MILAN-MONZA- Sabato c’è Milan-Monza alle 18:00, per l’occasione ha parlato Galliani, ora al Monza, ai microfoni di Dazn: “Il Monza è la squadra del mio cuore e della mia città, la squadra che tifo da quando avevo cinque anni. Questo è il sogno della mia vita: che sia in Serie D, C, B o A non toglie nulla alla mia passione. La vittoria della Serie C mi ha dato la stessa gioia della vittoria della Serie B. La Serie A, certo, è qualcosa di incredibile, ma la mia passione prescinde dal campionato di appartenenza. Quando vedo che Milan, Monza, Napoli sono nella stessa lista delle squadre del campionato, ancora non ci credo. È il sogno di tutta una vita che si è realizzato”.

Autore