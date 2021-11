Rassegna: infortuni, Vialli risponde a Lotito. Calciomercato, Raiola commenta i rinnovi del Milan. Tennis, finisce l’avventura di Sinner

Rassegna stampa di venerdì 19 novembre, tante le curiosità raccontante dalle prime pagine odierne ma c’è anche qualche notizia relativa al prossimo turno di campionato e al calcio mercato che lentamente si avvia alla fase di chiusura relativa al periodo di gennaio. Settimana piena quella in corso, chiuso il capitolo nazionale si pensa ora al prossimo turno di campionato che sabato vedrà all’Olimpico Lazio e Juve, entrambe senza giocatori chiave, fermati da infortuni più o meno importanti che al momento lasciano tutti con il fiato sospeso. Parliamo di Bernardeschi e Chiellini per la Juve, con un Dybala in forse, per il quale serviranno queste preziosissime 48 ore a capire l’entità del problema fisico che affligge il centravanti argentino. Lazio invece senza Immobile e con il dubbio Pedro, situazione che Lotito non ha voluto fa passare in cavalleria, attaccando la nazionale, con tanto di risposta da parte di Gianluca Vialli ai microfoni dell’ANSA: «E’ ingiusto e scorretto mettere in dubbio la professionalità dello staff medico della Nazionale. Pensavo che la dettagliata relazione del prof.Ferretti alla vigilia della partita dell’Olimpico avesse già fatto chiarezza sulle condizioni e sulla gestione dell’infortunio di Immobile. Come ho potuto accertare direttamente e come sempre avviene quando i calciatori sono chiamati in Nazionale, il nostro staff medico è stato professionale, scrupoloso e trasparente nel verificare e gestire le condizioni fisiche del calciatore”.

A PROPOSITO DI DYBALA- E come sopra riportato, Dybala è costantemente monitorato, i vista della gara di domani con la Lazio. A tal proposito è intervenuta la Juventus con un comunicato ufficiale, in merito ad un aggiornamento sulle condizioni fisiche del giocatore: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

CALCIOMERCATO- Milan, ci sono alcuni rinnovi contrattuali importati da effettuare nel giro di breve ed ecco di nuovo Raiola a far da intermediare come di consueto, per i propri assistiti. Le sue parole su Romagnoli a margine dell’incontro avvenuto a Casa Milan: “E’ stato un incontro cortese e tranquillo, ma non parlo di trattative. Stiamo parlando, vediamo. Vuole e può rimanere? Vuole e può, tutto è possibile. Parlare di soldi è impertinente, la trattativa la faccio col club”.

TENNIS- Finisce con una sconfitta l’avventura di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. L’azzurro cede al numero 2 del mondo Daniil Medvedev 6-0 6-7(5) 7-6 (8) dopo aver avuto due match point, annullati di forza dal russo. Come riporta Sportmediaset, Sinner era comunque già sicuro di essere eliminato dal girone dopo la vittoria 6-2 6-4 di Zverev contro Hurkacz: sarà dunque il tedesco ad affrontare Djokovic in semifinale.