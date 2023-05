Rassegna: Serie A, grande attesa per le gare di Juve e Roma. Coppa Italia, Italiano preoccupato ma deciso

Rassegna stampa di lunedì 22 maggio, calcio, Il Napoli ferma l’entusiasmo dell’Inter con un 3-1 che tuttavia non spaventa Inzaghi, il quale a fine gara torna a sottolineare che contro il City ci sarà equilibrio. La Lazio supera 1-0 l’Udinese e supera proprio i nerazzurri a 68 punti in attesa di Empoli-Juventus e Roma-Salernitana. Milan a 64, due punti sotto il quarto posto, in virtù della vittoria per 5-1 sulla Sampdoria. Atalanta sempre in zona Europa con il 3-1 al Verona, attenzione al Monza, anch’esso in gara dopo il 2-1 al Sassuolo. 1-1 tra Toro e Fiorentina.

CREMONESE IN B- In coda, Lecce e Spezia con lo 0-0 ed un punto a testa condannano aritmeticamente dopo la Sampdoria la Cremonese alla Serie B, peraltro sconfitta 5-1 dal Bologna. In gioco per la salvezza restano le due squadre già menzionate ed il Verona sconfitto 3-1 dall’Atalanta. La situazione a due turni dal termine: Verona terz’ultimo con 30 punti, poi Spezia 31 e Lecce 33. Salva la Salernitana con tre turni d’anticipo.

FINALE COPPA ITALIA- Coppa Italia, mercoledì la finale tra Fiorentina ed Inter alle ore 21, entrambe partite dagli attavi, la viola ci arriva dopo aver eliminato Sampdoria-Torino e Cremonese. I nerazzurri hanno invece incontrato sul proprio percorso Parma, Atalanta e Juventus. “L’Inter ha qualcosa in più ma ce la giocheremo”. Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina.

GINNASTICA RITMICA- Cambiamo argomento, Europei di ginnastica ritmica in corso a Baku, Sofia Raffaeli fa il bis di ori, ovvero poco dopo aver vinto la finale alla palla, dove ha realizzato 33.650 punti, superando la bulgara Nikolova e la azera Aghamirova, si impone anche in quella alle clavette, con il punteggio di 33mila punti. Ottava posizione per l’altra italiana in gara, Alexandra Agiurgiuculese

TENNIS- Tennis, Internazionali ATP di Roma, a trionfare è Daniil Medvedev, dopo aver battuto in finale Holger Rune in due set 7-5, 7-5. La gara, equilibrio nel primo parziale, con nessuno dei due a concedere la battuta e l’unico decisivo break del russo che arriva al dodicesimo game. Nel secondo, il danese reagisce rubando due volte il servizio all’avversario, ma subisce il ritorno del nuovo campione in carica che chiude l’incontro con un altro 7-5.

BASKET- E chiudiamo con il Basket, Serie A, playoff, si delinea il quadro delle semifinali, si comincia venerdì 27 maggio con Virtus-Bologna-Tortona, mentre sabato 28 Milano-Sassari. La sequenza prevede tre gare certe, poi eventuale gara quattro e gara cinque per stabilire le due finaliste.

