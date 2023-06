Una Milano blindata si prepara all’ultimo saluto a Silvio Berlusconi: funerali alle 15 in Duomo

Una Milano blindata si prepara a dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. I funerali alle 15 nel Duomo dove la capienza è di circa duemila persone. In piazza allestiti due maxi schermi. Il feretro del leader di Fi, dovrebbe arrivare sul sagrato del Duomo, dove sosterà per pochi minuti, intorno alle 14:50 mentre alle 14:45 è previsto l’ingresso delle autorità. Oltre alla famiglia tanti i leader stranieri presenti, tra cui l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad e il premier ungherese Viktor Orban. Alle esequie anche diversi ministri degli Esteri ed ambasciatori oltre al presidente del Ppe Manfred Weber.

Tra i politici italiani ci saranno: gli ex premier Mario Monti, Mario Draghi, Matteo Renzi, la segretaria del Pd Elly Schlein, e Calenda, non parteciperà invece Giuseppe Conte. Presenti anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio. In rappresentanza dell’Unione europea ci sarà Paolo Gentiloni visto che la presidente Ursula von der Leyen è impegnata in una missione in Sudamerica.

E’ polemica però sulla giornata di lutto nazionale: per Rosy Bindi una ‘scelta inopportuna’. Per Emma Bonino leader di +Europa invece “bloccare Camera, Senato e la politica per una settimana è un eccesso, una cosa fuori luogo. La destra vuole anche celebrare se stessa. Un giorno bastava, d’altra parte anche a Mediaset si lavora e si va in onda”.

Imponenti le misure di sicurezza. Dalle 10 Piazza Duomo e l’area circostante transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Per gestire l’enorme affliuenza attesa, il Comune di Milano ha proposto il modello che si utilizza per i grandi eventi, con varchi di ingresso per i controlli, accesso libero ma contingentato, fino a un massimo di circa 10mila persone. Ci saranno poi percorsi di sicurezza per eventuali soccorsi visto che è prevista una giornata di sole con picchi di 27 gradi.

Tiratori scelti a ulteriore garanzia della sicurezza nell’area attorno alla cattedrale. Attivate anche le misure antiterrorismo. In mattinata sono iniziate le operazioni di bonifica della zona, con cani antiesplosivo e la rimozione dei cestini.

Chiusa la stazione della metropolitana Duomo. Atm, ha fatto sapere che la chiusura interessa la fascia oraria 10-18. In un comunicato dell’azienda si legge: “A partire dalle 10 fino al tardo pomeriggio i treni di M1 e M3 salteranno la stazione di Duomo. Usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza del Duomo scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori”. “Anche l’Atm Point di Duomo sarà chiuso. In alternativa considerate gli altri sportelli”, ha aggiunto la partecipata del comune di Milano.

Deviati anche bus e tram. “Mercoledì 14 giugno, dalle 10 circa, numerose linee che attraversano il centro potrebbero essere temporaneamente deviate o interrotte dal passaggio di persone e autorità per i funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo, oppure potrebbero essere rallentate o terminare la corsa prima del capolinea”, ha comunicato già ieri Atm. I tram coinvolti sono i numeri 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27. I bus, invece, il 54, 60, 73, 84.

