Covid, 25.632 nuovi contagi, 120 decessi. Ema, il via libera al farmaco di Pfizer

Le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per centomila abitanti sono quelle pediatriche e quelle tra 30 e 49 anni. Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia. E intanto sono 28.632 i nuovi contagi da Coronavirus e 120 i decessi. Con 669.160 tamponi processati il tasso di positività è al 4,3%. Da lunedì entreranno in zona gialla Liguria, Marche e provincia di Trento, andando a raggiungere Calabria, Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Bolzano.

Il Veneto torna a crescere la curva dei contagi Covid: nelle ultime 24 ore sono 5.557 i nuovi positivi, con un’incidenza del 5,1% sul totale dei tamponi processati. La regione anticipa la zona gialla, con un’ordinanza che entra in vigore dalla mezzanotte fino al 16 gennaio. Il presidente veneto Zaia annuncia l’obbligo della mascherina all’aperto e test per il personale sanitario ogni 4 giorni.

Da lunedì 20 dicembre al via nel Lazio la somministrazione degli anticorpi monoclonali nei Covid hotel. Lo annuncia l’assessore alla sanità della Regione Alessio D’Amato. Intanto a un giorno dall’apertura delle somministrazioni del vaccino anti covid ai bambini, in Italia sono 15mila quelli che hanno fatto la prima dose.

Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema e consulente del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, annuncia che le pillole anti-Covid saranno presto disponibili in Italia, probabilmente già da gennaio. L’Ema ha infatti dato il via libera al farmaco di Pfizer. Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato l’omologazione d’emergenza del vaccino anti-Covid indiano Covovax, il che – spiegano dall’Oms – permetterà di rafforzare gli sforzi fatti per vaccinare più persone nei Paesi a basso reddito”.

Intanto nuovo picco di casi di coronavirus in Gran Bretagna per il terzo giorno consecutivo. Il Paese, alle prese con la diffusione della variante Omicron, ha registrato 93.045 positivi nelle ultime 24 ore. La Danimarca ha annunciato la chiusura di cinema, teatri e sale da concerto, lo ha reso noto il primo ministro dopo che il Paese continua a registrare numeri record di contagi da coronavirus. In Germania il ministro della salute avverte: “E’ in arrivo una massiccia quinta ondata di coronavirus come non ne abbiamo mai viste prima a causa della variante Omicron. Una sfida maggiore di quelle che abbiamo visto finora”.