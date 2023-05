Elezioni comunali: il centrodestra conquista 4 capoluoghi, il centrosinistra 2. Ballottaggi decisivi

4 capoluoghi al centrodestra, 2 al centrosinistra, 7 al ballottaggio. E’ il risultato decretato dalle urne delle amministrative la cui affluenza si attesta tutto sommato sul dato precedente con una flessione del 2,19% (59,03% rispetto al 61,22%) pur registrando, ormai da anni, un calo costante.

Una partita significativa, su tutto il territorio nazionale, con 595 Comuni al voto, 13 capoluoghi, dei quali uno di regione. A Teramo si conferma il centrosinistra con Gianguido D’Alberto, al 53,3% contro il 37,8% di Carlo Antonetti. Così come a Brescia con l’ex vice sindaca Laura Castelletti che, forte del suo 55%, vince già al primo turno la sfida con Fabio Rolfi del centrodestra (41,5%). Castelletti è l’ex vice di Emilio Del Bono ed è la prima donna sindaco di Brescia. “Questo risultato è figlio del buon governo di questi dieci anni. La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere” dice la neo prima cittadina festeggiando in piazza della Loggia, mentre a risultati acquisiti le arriva la telefonata di congratulazioni della segretaria del Pd Elly Schlein.

Cambia colore al primo turno Latina strappata al centrosinistra dalla compagine di governo. Matilde Eleonora Celentano travolge col 70% l’ex sindaco Damiano Coletta sostenuto dal “campo largo” Pd-M5s. Anche Treviso, Imperia e Sondrio restano saldamente al centrodestra con il sindaco leghista uscente Mario Conte nella Marca, l’ex ministro, anche lui primo cittadino uscente, Claudio Scajola in Liguria e Scaramellini in Lombardia.

Il ribaltone non riesce, invece, ad Ancona, unico capoluogo di regione chiamato alle urne, roccaforte rossa amministrata finora da Valeria Mancinelli del Pd: qui Daniele Silvetti (Fi, FdI, Lega, civiche) è in vantaggio col 45,6% sul 41% di Ida Simonella (Pd e centristi), ma i due dovranno vedersela al ballottaggio tra 15 giorni. Sarà deciso al ballottaggio, ma solo per un soffio, anche il sindaco di Pisa. A spoglio ultimato, il candidato del centrodestra, il sindaco uscente Michele Conti ha ottenuto il 49,96% dei voti, quello di centrosinistra e M5s Paolo Martinelli il 41,12%. Andranno sicuramente al ballottaggio gli altri due capoluoghi toscani: Massa e Siena. Testa a testa a Vicenza. Ballottaggio a Brindisi e Terni.

