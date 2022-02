Rassegna: Champions, tocca alla Juve. Allegri chiede attenzione, Emery rispetta ma attacca senza paura

Rassegna stampa di martedì 22 febbraio, il Bologna supera lo Spezia in rimonta 2-1, in alta classifica neanche al Napoli riesce di vincere nel turno in cui in vetta si pareggia o si perde. gli azzurri contro il Cagliari completano il quadro (1-1), per la delusione di Spalletti che a fine gara ammette: “Il Cagliari meritava qualcosa di più. Noi abbiamo fatto fatica, capita a tutte dopo le partite di coppa, non abbiamo mai avuto la partita in mano quindi alla fine dobbiamo essere contenti del risultato. Abbiamo fatto possesso ma non abbiamo fatto la partita che volevamo e soprattutto non abbiamo messo in campo la nostra qualità. Osimhen? stato bravo a mettersi a disposizione perché era a rischio di non esserci. Fabian Ruiz? Non poteva giocare più di 20 minuti”. Mazzarri: “Sono arrabbiato, i ragazzi hanno giocato una grande partita e meritavamo la vittoria. Purtroppo abbiamo sbagliato troppi gol. Siamo stati fregati da un cross sulla trequarti, abbiamo preso un gol da polli. In questi casi manchiamo ancora di esperienza”.

CHAMPIONS- Coppe europee, da stasera di nuovo in campo con la Champions League, ottavi di finale, tornata di gare ancora da disputare. Si riparte con Villarreal-Juventus e Chelsea-Lille, mercoledì invece Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax. Europa League, gare di ritorno dei playoff, giovedì alle 18:45 la Lazio ospiterà il Porto, alla stessa ora, Olympiakos-Atalanta. Alle 21 Napoli-Barcellona. Gare di ritorno anche per la conference League, senza la Roma già qualificata agli ottavi.

QUI JUVE- Si inizia a fare sul serio, la Juve eliminata agli ottavi nelle ultime due edizioni, avrà l’obbligo morale di superare gli spagnoli del Villarreal nel doppio confronto valido per l’accesso ai quarti. L’altalena campionato potrà dunque essere confermata o smentita, a seconda dell’atteggiamento in campo e della caratura degli avversari, sempre indiavolati quando affrontano un’italiana. Lo sa bene Allegri, nella conferenza di ieri, il tecnico ha tenuto a precisare la pericolosità della squadra avversaria: “Partita molto difficile, contro una squadra concreta, cinica, molto bene allenata, e noi dovremo fare una partita seria, una partita da Champions. Infermeria? A parte Dybala, Rugani e gli altri infortunati di lungo corso, gli altri giocatori stanno tutti bene. C’è anche Bonucci, non ha la condizione per partire dal primo minuto ma è con noi. Rabiot? Tutto ok, nulla di che in allenamento”.

QUI VILLARREAL- Unai Emery invece elogia la Juventus, come spesso si fa in questi casi ma con riserva: “La Juventus è una squadra che richiede rispetto per il suo blasone. È una delle migliori squadre italiane, con grande esperienza in Champions. Vlahovic ha fatto 17 reti a Firenze, è già a un livello altissimo. Ha grandi capacità, è giovane, sa segnare e soprattutto ha fame di vittorie. Loro sono sicuramente tra i favoriti, ma noi non ci arrenderemo. Siamo in grado di battere squadre di questo livello e lo faremo anche domani”.