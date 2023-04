Rassegna: Coppe, settimana decisiva. Si decidono le semifinali, tutto ancora aperto verso un finale spettacolare

Rassegna stampa di lunedì 17 aprile, calcio, il Napoli frena la corsa scudetto con uno 0-0 contro il Verona, archiviato in fretta per far posto alla gara di ritorno di Champions con il Milan. Un pari anche per i rossoneri, 1-1 a Bologna. Va peggio all’Inter, addirittura sconfitta 1-0 in casa dal Monza. Vince la Lazio che consolida il secondo posto con il 3-0 esterno allo Spezia, stesso risultato della Roma sull’Udinese. Napoli 75 punti, Lazio 61, Roma 56, Milan 53.

INTER QUINTA- Inter al momento in Europa League, Inzaghi è quinto con 51 punti, in attesa di Fiorentina-Atalanta. Crolla anche la Juventus nel momento migliore, l’1-0 subito a Reggio Emilia dal Sassuolo ridimensiona l’entusiasmo ad una settimana dalla gara con il Napoli, mentre è imminente il verdetto sulla questione relativa ai quindici punti di penalizzazione. In coda la Sampdoria resta ultima nonostante il pari per 1-1 contro il Lecce, vince la Cremonese 1-0 con l’Empoli. 1-1 tra Torino e Salernitana.

COPPE- Coppe europee, quarti di finale di Champions League, martedì alle 21 Napoli-Milan e Chelsea-Real Madrid, mercoledì Inter-Benfica e Bayern Monaco-Manchester City. Giovedì l’Europa League con Sporting Lisbona-Juventus e Roma Feyenoord entrambe alle 21. Sempre giovedì ma in Conference Fiorentina-Lech Poznan alle 18:45.

TENNIS- Cambiamo argomento, tennis, Andey Rublev vince il torneo di Montecarlo, rimontando in finale Holger Rune con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 dopo 2 ore e 33 minuti di gioco. Il danese parte meglio nel primo set, fatica nel secondo, fallendo la palla break decisiva del 5-1, sul terzo set. Il russo invece riporta la gara in equilibrio e va a vincere in rimonta. Primo titolo 1000 per Rublev, che si conferma numero 6 nel ranking.

MOTO GP- Moto Gp, Alex Rins approfitta della caduta di Francesco Bagnaia, vincendo in solitaria il GP delle Americhe, terza tappa stagionale. Secondo posto per Luca Marini, al primo podio in gara in MotoGP dopo quello raccolto in Sprint in Argentina, davanti a Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi, sesto, rimane leader del Mondiale con 64 punti a +11 su Bagnaia. Prossimo appuntamento a Jerez, in Spagna il 30 aprile.

BASKET- E chiudiamo con il Basket, Serie A, ventiseiesima giornata, La Virtus Bologna supera 96-80 Trento, vince anche Milano 83-61 contro Verona. Cade invece Tortona contro Brescia 90-77. In classifica la Virtus guida con 40 punti, seguita dall’Armani a quota 38.

Autore